Moćna Srbija preko Turske do finala!

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva nakon ubjedljive pobjede protiv Turske rezultatom 3:0, po setovima 25:17, 25:12, 25:21.

Izabranice Zorana Terzića odigrale su još jedan briljantan meč u Bakuu i igraće protiv Holandije u nedelju za zlatnu medalju.

Srbija nevjerovatno dobro igra na ovom turniru, pošto je do finala ostvarila sve pobjede uz samo jedan izgubljen set protiv Belgije u grupnoj fazi.

U duelu sa Turskom, selekcija Srbije je dominirala od početka do kraja meča, pa je neočekivano lako došla do meča za zlatnu medalju.

