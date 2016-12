Mozzart kladionice: Danas je dan za poklone :)

Obradujte prijatelja, sestru, brata ili neku drugu sebi dragu osobu na vrlo jednostavan način. Potrebno je na ovom postu ostavite komentar šta je to što najviše volite u ponudi koju vam Mozzart kladionica nudi.

Da li je to možda Bonus i do 1000%, SMS Mozzart dopuna, Trostruki superpar, Naplati promašaj, Mozzart kombinazzije, Lucky six na webu ili nešto drugo u širokoj ponudi igara i sportova koju Mozzart nudi.

Ostavite vaš komentar, a prvih 10 komentara nagrađujemo sa dvije karte za fenomenalnu komediju Nikole Koje „Stado“.

*Karte važe samo za termin u 19:30 časova, 29.12.2016.godine (bioskop Multipleks Palas, Banja Luka).

Računaju se samo komentari u skladu sa gore navedenim pravilima.

Karte možete preuzeti u Mozzart kladionici koja se nalazi na lokaciji naznačenoj na fotografiji.