Nemanja Majdov za “Nezavisne”: U 2017. jurišam na četiri trona

Ove godine napadam četiri trona, najavio je Nemanja Majdov, jedan od najboljih evropskih džudista današnjice, čiju vrhunsku klasu najbolje potvrđuje potpis ugovora s TSV Abenzbergom.

Džudista iz Istočnog Sarajeva i dalje će uporedo ostati vjeran beogradskog Crvenoj zvezdi i reprezentaciji Srbije, ali će njemačku ekipu pojačati svojim nastupima u Bundesligi. Riječ je o ukupno deset kola lige od aprila do jula, zatim polufinalu u septembru i oktobru, te finalu u novembru. Osim u Bundesligi, ove sezone u reprezentativnom kimonu napašće trofeje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, Evropskom prvenstvu u Varšavi, te sa Crvenom zvezdom u Ligi evropskih šampiona. Naravno, uz sve nabrojano neće izostati još niz značajnih međunarodnih turnira i državnih prvenstava.

"TSV Abenzberg je najveći džudo klub u svijetu, koji tradicionalno u svoje redove okuplja olimpijske pobjednike, osvajače evropskih i svjetskih medalja. Oni su ove sezone napravili novi tim, u kojem su, između ostalih, dva olimpijska pobjednika i jedan srebrni olimpijac. Čast je, ali i obaveza biti rame uz rame svjetskoj eliti, odnosno najboljim džudistima planete i nadam se da ću opravdati ukazano povjerenje. Sama spoznaja da TSV Abenzberg bira najbolje u svijetu za mene je dokaz da sam prerastao u vrhunsku klasu, u kojoj svojim rezultatima želim ostati još dugo", kazao je za "Nezavisne" Nemanja Majdov, dvostruki evropski prvak i srebrni s Olimpijskih igara mladih iz 2014. godine u kineskom Nandžingu.

NN: Kako je došlo do realizacije ovog ugovora?

Majdov: Kako su mi rekli, oni moj rad prate već nekoliko godina. Nakon niza vrhunskih rezultata u karijeri, prošle godine sam drugi put postao prvak Evrope, što je bio dodatni razlog za njihov poziv. Uz to, jedan od najboljih svjestkih džutista Grk Ilijas Ilijadis je završio aktivno bavljenje sportom, pa su mene vidjeli kao idealno rješenje umjesto njega u kategoriji do 90 kilograma.

NN: Koje će biti Vaše obaveze u Crvenoj zvezdi?

Majdov: Ostajem član "crveno-bijelih". Ove sezone ponovo ćemo se takmičiti u Ligi evropskih šampiona, tu su i državna prvenstva, razni gran pri, grend slemovi i drugi turniri. Za TSV Abenzberg ću se takmičiti samo u Bundesligi, dok za Zvezdu nastavljam raditi sve kao i ranije, s tom razlikom da ove sezone prelazim zvanično u seniore i u višu težinsku kategoriju do 90 kilograma.

NN: Da li će promjena kategorije uticati na rezultate?

Majdov: U profesionalnom sportu svaka promjena se osjeti. Promjene su teške. Međutim, mislim da je za mene prelaz došao u pravo vrijeme, odnosno na početku novog olimpijskog ciklusa. Ove i naredne sezone ću imati priliku da se prilagođavam novim uslovima, a onda još dovoljno vremena da se u potpunosti posvetim Olimpijskim igrama 2020, gdje mi je osvajanje medalje na reprezentativnom planu dugoročno glavni prioritet.

NN: Koji su prioriteti s reprezentacijom u 2017?

Majdov: To su definitivno Svjetsko prvenstvo u Budumpešti i Evropsko u Varšavi. Bez obzira na to što sam promijenio kategoriju u seniorskoj konkurenciji i ranije sam imao priliku nastupati na ovim takmičenmjima. Imam iskustva, kvaliteta, vjerujem u sebe i nadam se da mogu napraviti rezultat kojim ću opravdati očekivanja i obradovati sve one ljude koji su me podržavali svih ovih godina.