Nermin Potur ostao vjeran bijeloj odori

Nermin Potur, bivši karatista i najbolji sportista BiH iz 2010. godine, kimono je zamijenio drugom uniformom.

Nekadašnji vrhunski sportista ostao je u bijeloj odori, ali danas onoj ljekarskoj. Nakon 17 godina karijere u kojoj je osvojio sve što se osvojiti moglo, sada je uposlenik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo. U razgovoru za "Nezavisne novine" otkrio je da, iako nije akativan, u sportskim vodama i dalje ostaje.

"Takmičarsku karijeru sam završio uporedo sa završenim studijem medicine. Posvetio sam se profesiji ljekara, ali sport je uz medicinu ostao moja ljubav i nisam ga se odrekao. Naime, uz posao ljekara u Hitnoj pomoći Sarajevo, upredo radim sa djecom. Osnovao sam Karate klub Respekt, koji okuplja blizu 50 mališana. Svoje znanje prenosim njima, učim ih ono što su mene naučili moji treneri", rekao je Potur.

NN: Imate li neostvarenih sportskih želja?

POTUR: Nakon pet evropskih, četiri svjetske, šest balkanskih i tri medalje sa Mediteranskih igara teško je reći da za nečim mogu da žalim. Tome svakako treba dodati da sam preko 15 puta bio šampion BiH, a dobitnik sam brojnih nagrada i priznanja, a svakako najdraže je ono za najboljeg sportistu BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a. Na istoj sam manifestaciji osim pojedinačno bio slavodobitnik i ekipno, pa je sve upotpunjeno. Teško je reći da mi nešto fali, ali ako bih izdvojio, to je olimpijska medalja. Sanjao sam o tome, karate dok sam ja bio takmičar nije bio na programu OI i drago mi je da će od 2020. godine to postati.

NN: Koliko je to značajno za karete?

POTUR: Ulazak u društvo olimpijskih sportova i te kako će uticati na razvoj ovog sporta. Sama vijest je poput bombe odjeknula u našim karete krugovima. Vidi se da već sada karatisti treniraju sa puno više elana, želje, volje. Klubovi više rade na svojoj organizaciji. To se odrazilo i na popularnost ovog sporta. U mnogim klubovima se udvostručilo članstvo, sada i roditelji mališana više se interesuju za karate.

NN: Koji su dometi bh. karatista na OI?

POTUR: Karete je najtrofejniji sport u BiH. Do sada smo, nažalost, zbog činjenice da nismo u olimpijskom programu uvijek bili u drugom planu. Naši rezultati nisu vrednovani na pravi način. Sada smo u rangu sa ostalima. BiH je zemlja bez medalje sa najveće sportske smotre, a ja sam uvjeren da će to karatistima poći za rukom i to već na debitantskom nastupu. Imamo zaista vrhunske reprezentativce.

NN: Da li je teško spojiti medicinu i karate?

POTUR: Mnogi me to pitaju, a ja kažem red, rad i disciplina. Dok sam se školovao, mnogima je bilo nevjerovatno kako postižem vrhunske rezultate i studiram uspješno. Uspjeh leži u dobroj organizaciji i naravno, trudu, volji, želji i marljivom radu. Sve to u mene su ugradili moji roditelji koji su mi velika podrška i zahvaljujući kojima sam sve postigao. Uvijek sam znao postaviti prioritete na pravo mjesto.

NN: Kako izgleda lista Vaših prioriteta danas?

POTUR: Ma koliko to blago zvučalo s obzirom na postignute rezultate, sport je uvijek bio hobi, a medicina profesija. Danas je medicina na prvom mjestu, a želja mi je da kao ljekar budem jednako i više uspješan nego sportista. Posao u Hitnoj pomoći je dinamičan, pun adrenalina, izazova... Koristim priliku da zahvalim direktorici Seni Softić-Taljanović na ukazanom povjerenju koje se nadam da ću opravdati i biti na usluzi pacijentima.

2010. godine Nermin Potur je proglašen najboljim sportistom BiH u organizaciji "Nezavisnih" i BHRT-a

Nesuđeni fudbaler

Kao i većina mališana i Nermin Potur prve korake u sportu napravio je u fudbalu. Kao dječak je trenirao u sarajevskom Željezničaru, ali je veoma brzo prešao na tatami.