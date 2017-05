Odbojkašice BiH se pripremaju za kvalifikacije za SP

Žensku odbojkašku reprezentaciju BiH čeka težak ispit na turniru druge runde kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2018. u Belgiji. Bh. seniorke će se od 31. maja do 4. juna zajedno sa pet selekcija boriti za plasman na SP.

Izabranice Gorana Nešića drugu fazu priprema obavljaju u Brčkom, gdje imaju sve potrebne uslove da se što bolje spreme za nadolazeći turnir.

"Sve ide po planu, najbitnije je da je zdravstveni bilten zadovoljavajući. U nedjelju ćemo imati idealnu provjeru protiv Hrvatske u Osijeku. Nalazimo se u paklenoj grupi. Turnir ćemo otvoriti protiv Italije, koja u vitrinama ima najsjajnija odličja. S obzirom na to da samo prvoplasirana ekipa ide dalje, a drugoplasirana u baraž biće zaista teško. Ipak, nema predaje", kaže pomoćni trener bh. tima i trener Bimal Jedinstva Smail Pezerović.

Najbolje bh. odbojkašice pored Italije u Kotrijku će snage odmjeriti još sa reprezentacijama Španije, Bjelorusije, Latvije i Belgije. U treću rundu kvalifikacija plasiraće se šest drugoplasiranih reprezentacija iz druge runde kvalifikacija, dok prvoplasirane reprezentacije direktno ostvaruju plasman na SP.

"Pokušaćemo da dođemo do pobjede protiv Latvije, a isto tako želimo da se revanširamo Španjolkama za posljednji poraz. Ako to uspijemo, onda, ko zna, možda iznenadimo još nekoga. Pokušaćemo da dođemo do baraža, što bi bio veliki uspjeh", ističe trofejni bh. stručnjak.

Naš sagovornik tvrdi da će za neke značajnije rezultate trebati još vremena. Za razliku od drugih kolektivnih sportova u BiH žensku selekciju čine uglavnom igračice koje igraju u domaćem prvenstvu.

"Moramo više raditi da perspektivne igračice završavaju u jakim evropskim klubovima. Tada možemo očekivati neki iskorak", rekao je Pezerović, koji se kratko dotakao i muške reprezentacije koja već godinama ne postoji.

"Kao odbojkaški radnik kažem da je tuga što nemamo mušku selekciju. To je bez ikakvog opravdanja. Neshvatljivo je da se za pet godina ne može organizovati neko okupljanje. Kakav onda imaju motiv igrači koji igraju. Mislim da je ovo jedini sport u BiH koji nema seniorsku reprezentaciju", zaključio je trener ženske bh. selekcije.

Prvu utakmicu 2. kruga kvalifikacija bh. odbojkašice igraju 31. maja protiv Italije.