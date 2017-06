Odbojkaški kamp u okviru Ljetne škole sporta "Trebinje 2017"

I sama sam bila učesnik ovog kampa i sada kada se okrenem iza sebe mogu reći da mi je rad na ovakvim druženjima bio višestruko koristan, rekla je Tijana Bošković, reprezentativka Srbije, na otvaranju odbojkaškog kampa u okviru Ljetne škole sporta "Trebinje 2017".

U nedjelju je u Trebinju svečano otvoren kamp koji organizuje Odbojkaški savez RS uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS, koji će trajati do 2. jula. Otvaranje kampa uveličali su velikani ovog sporta Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, koji je inače osvajač zlatne Olimpijske medalje sa Jugoslavijom u Sidneju 2000. i bronze u Atlanti 1996, kao i aktuelne reprezentativke Srbije Tijana Bošković i Slađana Mirković, osvajačice srebrne medalje na OI u Rio de Žaneiru 2016. Otvaranju je prisustvovala i Dajana Bošković, odbojkašica koja igra za klub koledža u SAD.

"Mladi imaju priliku da uče od kvalitetnih trenera, da upoznaju druge odbojkaše i odbojkašice sa kojima se ne druže svaki dan i mogu samo da im poručim da rade i treniraju i da nijedan cilj nije nedostižan", kazala je Boškovićeva.

Gajić je istakao da je veoma važno što u RS postoji ovakav kamp, te dodao da o radu kampa najbolje govore rezultati koje prave igrači i igračice koji su na njemu učestvovali.

Otvaranju kampa prisustvovali su Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije, Milutin Popović, predsjednik Odbojkaškog saveza RS (OS RS), Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja, te Nenad Rađević iz Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS. Popović je kazao da je od 1994. kroz kampove OS RS prošlo oko 2.100 odbojkaša i odbojkašica kao i 250 trenera. Ove godine u kampu učestvuje 110 sportista i 20 trenera.

U nedjelju je ujedno otvorena i Ljetna škola sporta "Trebinje 2017", koja će da traje do 27. avgusta i u njoj će boraviti 1.100 sportista, trenera i predavača. Nenad Rađević je istakao da će škola koštati 190.000 KM, koje će za 770 sportista iz RS finansirati Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS, i to 550 koji će boraviti u Trebinju i 220 u drugim gradovima RS. On je istakao da su veliku pomoć u orgaznizaciji dali Gradska uprava Trebinja i preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici".