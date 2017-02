Organizatori trke Beograd - Banjaluka očekuju rekordnu gledanost

Do početka 11. izdanja biciklističke trke Beograd - Banjaluka ostalo je nešto više od dva mjeseca (28. - 30. april), a organizatori su već uveliko zasukali rukave kako bi spremi dočekali više od 100 biciklista iz 25 zemalja svijeta.

Koliko je jedna od 100 zvanično najboljih trka na svijetu u stvari popularna i kakvu pažnju privlači kroz sve gradove koje prođe karavan najbolje svjedoči podatak da je prošlogodišnje izdanje direktno posmatralo više od 50.000 gledalaca, a da je 350.000 njih pratilo prvi TV prenos trke na RTRS-u.

- Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost da će dio druge trke od Teslića do Banjaluke ponovo biti emitovan na RTRS-u. Ispostavilo se da smo prošle godine napravili pravi potez kada smo odlučili da bude direktan prenos, a nadam se da će ove godine trka ući u još više domova, tokom 240 minuta TV programa. Želimo da to bude trka svih ljudi u Srbiji, BiH i Republici Srpskoj, a ne samo nas koji je organizujemo i ne sumnjamo da ćemo zajedno sa gledaocima oboriti prošlogodišnji rekord - rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja.

Kada govorimo o najkvalitetnijoj trci u ovom dijelu Evrope nikako ne možemo, a da ne spomenemo početke, koji su, kao i svaki, bili teški i puni izazova. Najviše je rastao kvalitet, jer su drumovima od Beograda do Banjaluke vozili neki od najboljih biciklista današnjice poput Petra Sagana, Robera Kišerlovskog, Mihaela Rasmusena i drugih. Uporedo sa kvalitetom raslo je i sve ostalo, tako da je sada na obezbjeđenju angažovano 1.800 ljudi, 30 medjiskih iz zemlje i inostranstva izvještava sa trke, a čak 500 volontera uvijek je na usluzi učesnicima.

"Porastao je i broj bodova koje vozači mogu osvojiti, novčana nagrada iznosi 10.000 evra, čime smo postali interesantni i ekipama o kojima smo mogli samo sanjati prije nekoliko godina", rekao je Kuvalja.

Za razliku od prethodnih izdanja, ove godine kružna trka će biti organizovana u Beogradu 28. aprila, dan kasnije na programu je dionica od prestonice Srbije do Bijeljine, a zatim se karavan seli do Teslića odakle će biciklisti voziti do Banjaluke 29. aprila.

Trka kroz brojke

350.000 gledalaca posmatralo trku putem TV ekrana prošle godine

50.000 ljudi uživo gledalo trku

25.000 ljudi na društvenim mrežama prati aktuelnosti

10.000 evra iznosi nagradni fond

500 volontera bude na usluzi učesnicima

333 kilometra prevezu biciklisti za dva dana

14 gradova domaćini karavanu