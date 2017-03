Povratak boksa na velika vrata

Boks se vratio na velika vrata u Banjaluku, ali nažalost bokseri Slavije su doživjeli poraz od Sesveta s 4:12 na startu regionalne lige.

Hrvatski šampion i aktuelni srednjeevropski prvak bio je bolji pred skoro 1.000 navijača u sportskoj dvorani "Borik", koji su na međunarodni meč svojih ljubimaca čekali 25 godina. Četvrti mart 2017. je ujedno i istorijski za boks na prostoru bivše Jugoslavije jer je meč u gradu na Vrbasu bio ujedno i prvi u regionalnom takmičenju.

Ljubitelji boksa u "Boriku" su mogli da uživaju u sedam borbi pošto domaći tim u kategoriji do 91 kg nije imao predstavnika pa je Luka Pratljačić slavio bez borbe.

Jedine dvije pobjede za Slaviju ostvarili su Edin Sejdinović u kategoriji do 75 kg, koji je savladao Dinu Martinovića, dok je Ivan Andrašić u kategoriji preko 91 kg bio uspješniji od Ivana Erslana. U narednom kolu Slavija 25. marta gostuje u Loznici.

Rezultati: Kategorija do 56 kg: Filip Poturević - Ivan Prskalo 0:2. Kategorija do 60 kg: Mario Aleksić - Stipan Prtenjača 0:2. Kategorija do 64 kg: Marko Pavlović - Erik Pijetraj 0:2. Kategorija do 69 kg: Predrag Kovačević - Marko Željko 0:2. Kategorija do 75 kg: Edin Sejdinović - Dino Martinović 2:0, Kategorija do 81 kg: Petar Nosić - Damir Plantić 0:2. Kategorija preko 91 kg: Ivan Andrašić - Ivan Erslan 2:0.

Juče su na programu bila preostala dva meča u regionalnom takmičenju i rukavice u ringu je trebalo da ukrste bokseri Lazarevac/Metalac - Radnik Bijeljina i Pink panter - Vojvodina/Spartak. U prvom kolu slobodna je bila Loznica.