Selimović bez opreme do odličja

Bh. biciklista Husein Selimović osvojio je srebrnu medalju u vožnji na hronometar na Balkanskom prvenstvu, a zlato u kadetskoj konkurenciji izmaklo mu je za pet sekundi. U drumskoj vožnji je bio četvrti.

Šesnaestogodišnji Selimović je u subotu na Prvenstvu u Rumuniji 10,8 kilometara prevezao za 14.10.820 minuta, a prvoplasirani Grk Panajotis Karacevis za 14.05,573 minuta. On je prvi biciklista u cestovnom biciklizmu koji je nakon rata donio BiH medalju sa balkanskih prvenstava.

"Husein je prvi biciklista iz BiH sa medaljom sa balkanskih prvenstava u ovoj BiH, a za mene je najbolji biciklista na Balkanu. Za pet sekundi je izgubio zlato i to zato što nije imao opremu. Nije imao ni bicikl za ovu disciplini, ni karbonske točkove, ni odijelo... Husein je jedini od kvalitetnijih vozača koji je vozio sa aluminijumskim točkovima tako da je ovaj rezultat izuzetan uspjeh. Zaslužuje olimpijsku stipendiju, on je izuzetno talentovan, vrijedan i može postići mnogo u biciklizmu", rekao je Hajrudin Trle, selektor BiH, ali i trener Huseina Selimovića, bicikliste tuzlanskog Zmaja od Bosne.

Treće vrijeme u Rumuniji imao je Fatih Deniz iz Turske (14.16.820), a od bh. biciklista nastupila su još dva takmičara. Savo Milovanović je bio 20. (15.48.810), dok je Osman Ćorić zauzeo 23. poziciju (16.05.803) u vožnji na hronometar. U nedjelju je vožena drumska trka. Selimović je bio četvrti pošto je 64 kilometra prevezao za 1.47.00 časova. Ispred njega su bili Eduard Gobjila iz Moldavije (1.47.00), Rumun Adi Narcis Marku (1.46.57) i pobjednik Tahir Bugra Jagit iz Turske (1.46.57). Ćorić je zauzeo 27. mjesto (1.55.16), a Milovanović 29. (1:56.11).

"Selimović je bio četvrti, ali on je za nas po-bjednik. Zbog tehničkog propusta obezbjeđe-nja staze završio je na četvrtom mjestu, a da se to nije desilo, sigurno bi trijumfovao. Ako se uzmu u obzir oprema i uslovi u kojima trenira, on je šampion", rekao je Trle.

Kada je riječ o Milovanoviću i Ćoriću, Trle je rekao da su drumsku trku odvezli u skladu sa mogućnostima, ali smatra da su u vožnji na hronometar mogli biti bolji.

"Na hronometru su podbacili. Nisu vozili kao što sam očekivao, ali ovo im je svima važno iskustvo i vjerujem da će biti bolji na narednim takmičenjima. Bitno je da nastave vrijedno da treniraju", rekao je Trle.

16 godina ima Selimović i Trle tvrdi da od njega možemo očekivati dobre rezultate