Slavija u prvom kolu Regionalne lige u subotu dočekuje Sesvete

Bokserski klub Slavija u subotu, od 18 časova, u banjalučkoj dvorani "Borik" u prvom kolu Regionalne lige odmjeriće snage s ekipom Sesveta, što će za slavni klub biti prvi međunarodni meč nakon 25 godina. Takođe, ovo je istorijski trenutak i za boks jer se prvi put održava regionalna liga.

Ante Josipović, legendarni bokser Slavije i osvajač olimpijskog zlata iz Los Anđelesa 1984, a danas član Skupštine BK Slavija, kaže da je ovo istorijski trenutak za klub.

"Regionalnoj ligi se moralo pristupiti, jer da to sada nije učinjeno, pitanje je kada bismo kasnije mogli da se priključimo. Vraćamo se u 'Borik', sistem takmičenja je isti kao nekada i ovo je istorijski momenat za Slaviju. O rezultatima je rano govoriti, bićemo uspješni onoliko koliko bude podrške i koliko borci budu spremni", rekao je Josipović.

Lozničanin Predrag Kovačević će ponovo boksovati za banjalučki klub.

"Svi znaju da je Banjaluka grad sporta i kakav je Slavija gigant u boksu. Očekujem ispunjenu halu i da uz veliku podršku publike pokušamo da pobedimo. Imao sam ponudu iz Loznice i drugih klubova, ali želeo sam da pomognem Slaviji, koja je u teškoj situaciji, i hteo sam da joj se nađem u ovakvom trenutku. Što se tiče protivnika, nisam mnogo upoznat sa njegovim kvalitetima i uopšteno stanjem u amaterskom boksu, jer sam posljednjih godina boksovao profesionalno, ali nadam se da ćemo dati maksimum i pobediti", rekao je Kovačević.

Jovan Stjepanović je spreman za okršaje u ringu sa Sesvetama, aktuelnim srednjoevropskim prvakom.

"Oni su vrlo kvalitetan tim, nadam se da ćemo donijeti Slaviji što više pobjeda na otvaranju sezone. Dobro sam pripremljen i nadam se dobrom rezultatu", poručio je Stjepanović.

Slavija se nalazi u teškoj situaciji, jer su nedavno ostavke podnijeli predsjednik kluba i Upravni odbor, ali je Duško Bjelinić, direktor kluba, istakao da su oni koji su ostali u klubu jedinstveni.

"Ovaj meč sigurno ne bi bio održan bez pomoći Gradske uprave, koja nam je izašla u susret ovom prilikom, a takođe su i članovi Skupštine kluba pokazali nesvakidašnje jedinstvo i pomoći će da budu isplaćeni svi bokseri i troškovi organizacije mečeva. Pozivam i gledaoce da se odazovu u što većem broju kako bismo mogli da nastupimo i u narednom meču u Loznici 25. marta" zaključio je Bjelinić.

AF

Osam kategorija

Mečevi Regionalne lige biće održani u osam težinskih kategorija (do 56 kilograma, do 60 kg, do 64 kg, do 69 kg, do 75 kg, do 81 kg, do 91 kg i preko 91 kg). Ostali parovi: Lazarevac - Radnik, Pink Panter - Vojvodina Spartak, dok je Loznica slobodna.