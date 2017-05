Srpski rvač Kristijan Fris šampion Evrope

Srpski reprezentativac pobijedio u finalu Evropskog prvenstva Iva Serafimova Angelova iz Bugarske.

Kristijan Fris je šampion Evrope u kategoriji do 59 kilograma! Do velikog uspjeha stigao je protiv Iva Serafimova Angelova iz Bugarske, pobjedom na poene 3:1! Fris do meča u "Spensu" nikada nije savladao takmičara iz Bugarske.

Fris je na zalasku karijere napravio najveći uspjeh.

Prije tačno deset godina osvojio je, do Evropskog prvenstva u Novom Sadu, jedinu medalju na kontinentalnim šampionatima. U Sofiji je 2007. bio bronzani. Iste godine na Svjetskom prvenstvu u Bakuu oko vrata je okačio medalju istog sjaja.

Sa Mediteranskih igara ima dva zlata i bronzu.

Reprezentativci Viktor Nemeš i Aleksandar Maksimović će u nedelju izaći na borilište.

(Mondo.rs)