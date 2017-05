Šta je Džošua rekao Kličku prije nego što ga je nokautirao

Engleski bokser Entoni Džošua govorio je o borbi protiv Vladimira Klička i otkrio šta se događalo u ringu tokom "bitke" s Ukrajincem.

Džošua je srušio Klička u 11. rundi. U šestoj je bio na koljenima, ali se vratio na noge i, kako je otkrio, s nekoliko riječi promijenio tok borbe.

"Pričao sam s Kličkom, rekao sam mu da ako me pusti sljedeću rundu, da ću ga sje****, a on meni da će me nokautirati. Ali to je samo razgovor u borbi", rekao je Entoni.

"Znao sam da su te dvije runde ključne. Napravio sam korak. Podsvjesno, ne znam odakle je to došlo, samo sam to izbacio i vidio njegovu bradu. Bilo je to nešto kao egzorcizam. Pokušao je sakriti da je uzdrman, bacio sam se na njega i na kraju uspio", dodao je Britanac.

(NN, Faktor.ba)