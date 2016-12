Start druge trke u Tesliću

Biciklistički karavan sa takmičarima iz dvadesetak zemalja i 2017. će proći kroz Teslić, i to zahvaljujući 11. trci "Beograd - Banjaluka". Ova opština će biti domaćin starta druge trke.

Tradicionalno takmičenje će biti održano od 28. do 30. aprila 2017. Kao i ove godine, start trke biće u Beogradu, i to 29. aprila, s tim što će dan ranije biti vožena kružna trka u glavnom gradu Srbije. Cilj prve trke biće u Bijeljini, a druga će biti vožena od Teslića, preko Tešnja, Doboja, Dervente, Prnjavora, Laktaša do Banjaluke, saopštio je organizator.

"Imamo odličnu saradnju sa Teslićem i načelnikom opštine Milanom Miličevićem. Drago nam je što su prepoznali značaj trke, shvatili da je ona odlična prilika za promociju. Nije mala stvar kada karavan od 400-500 ljudi iz više od 20 zemalja budu jedan dan u vašem gradu", rekao je Vladimir Kuvalja, direktor trke.

I Miličević je zadovoljan što će Teslić treći put biti domaćin.

"Prethodna dva puta kada smo bili domaćini u Tesliću je zaista bio sportski praznik. Omogućili smo biciklistima maksimalne uslove, a naši sugrađani vratili su im tako što su u velikom broju izašli na ulice i pozdravili neke od najboljih biciklista svijeta. Na obostrano zadovoljstvo nastavili smo saradnju i vjerujem da će iduća trka biti još bolja, jača, a da ćemo mi biti pravi domaćini. Teslić ima veliki turistički potencijal i trudimo se da ga koristimo na najbolji mogući način", rekao je Miličević.

Direkcija trke pregovaraće u narednih petnaestak dana i sa ostalim gradovima kroz koje je planirano da prođe biciklistički karavan.

"Derventa je ponovo podržala trku, a u narenih nekoliko dana očekujem da isto urade Bijeljina, Doboj i Prnjavor. Istakao bih i vrlo korektan odnos sa predstavnicima Tešnja, koji su takođe prepoznali značaj trke", izjavio je Kuvalja.

Prošle godine je prvi put rađen direktan prenos dijela trke, a 350.000 ljudi uživo je putem RTRS gledalo ulazak biciklista u Banjaluku i finiš trke, saopšteno je iz Direkcije trke. Važnost i dobru organizaciju takmičenja potvrdila je Međunarodna asocijacija organizatora biciklističkih trka, koja je krajem prošle godine trku primila u članstvo, kao jednu od 100 najboljih na svijetu. Uspjeh je veći ako se zna da je trka "Beograd - Banjaluka" jedina na ovoj listi iz UCI 2 kategorije.

Stiže pobjednik Fortin

Italijan Filipo Fortin, prošlogodišnji pobjednik trke od Teslića do Banjaluke, imaće šansu da se i 2017. bori za trijumf, jer je njegova ekipa GM Europa Ovini već poslala prijavu.

"Na startu očekujem 25 ekipa, a jedna od najjačih će biti GM Europa Ovini. U biciklizmu se dešavaju brojne promjene, zbog finansijskih problema opstaju samo najjače ekipe, pa je uprkos smanjenom broju ekipa na globalnom nivou, konkurencija jača iz godine u godinu", rekao je Kuvalja.