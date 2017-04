Sve spremno za trku "Beograd – Banjaluka": "Na startu oko 170 biciklista

Tradicionalna 11. biciklistička trka "Beograd - Banjaluka" biće vožena za vikend. Na startu se očekuje oko 170 biciklista iz 26 ekipa, a organizatori ističu da je sve spremno za jedan od najvažnijih sportskih događaja na ovim prostorima.

U subotu će se voziti od Beograda do Bijeljine, dok je dan kasnije na programu trka od Teslića do Banjaluke.

"Trka startuje iz Beograda ispred hrama Svetog Save u 11 časova, a biciklisti će za nešto manje od tri sata prevesti 135 kilometara, te preko Obrenovca i Šapca stići u Bijeljinu. Kao i do sada, granicu Srbije i BiH preći će bez zaustavljanja. Karavan iz Bijeljine seli u Teslić, odakle u nedjelju u 12 časova kreće druga trka duga 185 km. Biciklisti će preko Tešnja, Doboja, Dervente, Prnjavora i Laktaša stići u Banjaluku oko 15.30. Od ove godine biće dodijeljena nagrada i za generalni plasman za prolazne ciljeve, a jedan takav biće u Laktašima. Takođe, trka od Teslića do Banjaluke biće bodovana za Prvenstvo Balkana", rekao je Vladimir Kuvalja, direktor trke.

On je dodao da će trka biti završena kružnom vožnjom ulicama Kralja Petra Prvog Karađorđevića i Mladena Stojanovića, što je interesantno za publiku. Nastupiće brojni vrhunski biciklisti, ali najvjerovatnije ne i Italijan Filipo Fortin, pobjednik prošlogodišnje trke od Teslića do Banjaluke. Naime, on se povrijedio prilikom pada na trci u Hrvatskoj prošle sedmice, ali kvalitetnih vozača ni ove godine neće nedostajati.

Organizaciju trke pomoglo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS.

"Tradicija govori da je ovo ozbiljan događaj i Ministarstvo ga je proglasilo za manifestaciju od značaja za RS. Kao i ranijih godina, finansijski ćemo pomoći trku, a o iznosu ćemo se naknadno dogovoriti", rekao je Oliver Gačić, predstavnik Ministarstva.

Podrška je stigla i od grada Banjaluka, čiji je načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Dragan Banjac imao samo riječi hvale za organizatore.

"Bez lažne skromnosti, ovo je jedna od najznačajnijih manifestacija u Banjaluci. Trka ima višestruki značaj za grad, a već sada dajem ideju da 2018. startuje u Banjaluci kako bi se na lijep način proslavio 120. rođendan Biciklističkog kluba BSK iz Banjaluke, utemeljivača trke", rekao je Banjac.

Gradovi i opštine kroz koje prolazi karavan takođe su dali značajan doprinos organizaciji.

"Drago nam je što možemo dati naš skromni doprinos organizaciji trke, koja je najbolji mogući vid promocije lokalnih zajednica i RS u cjelini", rekao je Miroslav Kodžoman, predstavnik opštine Laktaši.

Trku ne bi bilo moguće organizovati ni bez sponzora, među kojima su kompanija "M:tel", "Banjalučka pivara", "Triglav osiguranje", "Vivia".

Prenos na RTRS

Radio-televizija RS drugu godinu zaredom prenosiće ulazak biciklista u Banjaluku i kraj druge trke. Prenos je prošle godine gledalo 350.000 gledalaca, a organizatori se nadaju da bi ta brojka ove godine mogla da bude premašena.