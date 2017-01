Tajson: Od seksa u zatvoru nisam mogao ni da hodam

Biografija slavnog boksera Majka Tajsona pod nazivom "Neispričana istina", krije veliki broj kontroverzi naročito iz devedesetih godina prošlog vijeka.

Kako kaže, tokom boravka u zatvoru u Indijanapolisu, od 1992. do 1995. godine, imao je toliko seksa da nije mogao da trenira, niti da šeta po dvorištu, već se "oporavljao" u ćeliji po cijeli dan.

Inače je tokom života imao previše seksa, a pred odalazak u zatvor, kaže, svakog dana spavao je sa po 15 žena, što je kasnije nastavljeno i u zatvoru.

U svom trogodišnjem "mandatu" iza rešetaka, Tajson je između ostalog, navodno spavao i sa ženom koja je bila savjetnica za borbu protiv droge. On joj je, kako kaže u autobigrafiji, ponudio 10.000 dolara da imaju seks, na šta je ona pristala. Od tada ga je redovno posjećivala i spavala sa njim.

Jedan od njegovih tjelohranitelja, jednom je pokazao imena oko 1.300 žena sa kojima je bokser bio tokom života.

Postoje takođe i neke neobjavljene priče, kao recimo to da je Tajson imao seks sa Naomi Kembel u kupatilu na jednoj zabavi u Njujorku, a "taj posao su odradili", kako se navodi, dok im je njegov menadžer "čuvao stražu".

"Vidio sam da Majk razgovara sa djevojkom predivnog izgleda. Nisam bio siguran ko je u pitanju, a tek kada sam pogledao bolje, shvatio sam da je to bila Naomi Kembel. Majk mi je rekao da ide do toaleta, a nedugo zatim, ona je pošla sa njim. Došao sam do vrata toaleta i ko god bi htio da uđe kako bi obavio fiziološku potrebu, ja bih mu govorio da je zauzeto i da i ja čekam red", rekao je Tajsonov menadžer Rori Holovej, a to stoji u autobiografiji.

Tajson je takođe jednom prilikom priznao da je imao seks i sa blagajnicom u zatvoru, tako što joj je za tu vrstu usluge ponudio veliki novac, a samo zato što je ona u tom trenutku bila jedina žena u zatvoru.

(Kurir.rs)