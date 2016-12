Tanja Umićević: Nikad nisam igrala prljavo

Pošten rad i maksimalan respekt prema protivniku bili su uvijek glavna vodilja kroz karijeru Tanje Umićević.

Iako je karete borilački sport, često je bila u problemima sa nekim selektorima zbog svog pogleda i pristupa. Pojedini su smatrali da joj nedostaje agresivnosti, a ona je na to uvijek odgovarala da želi igrati čisto i samo na poen. Njen pogled na život je da želi da i drugi uživaju, i to ne samo njoj bliski ljudi, nego i konkurentkinje, ali i protivnice. Upravo u tome krije se razlog njenog gesta kojim je ove godine oduševila javnost. Na Državnom prvenstvu za seniorke u kategoriji preko 68 kilograma osvojila je prvo mjesto, koje joj je garantovalo i nastup na Evropskom prvenstvu u Monpelijeu. Međutim, mjesto u pojedinačnoj konkurenciju u reprezentaciji BiH prepustila je mlađoj koleginici Mirnesi Bektaš. Za taj potez nedavno je dobila nagradu za fer plej u Izboru "Nezavisnih novina" i BHRT, a iz Karate saveza BiH u obrazloženju nominacije naveli su između ostalog da takvi i slični potezi na najbolji način opisuju djevojku iz Bosanske Krupe, koja trenutno živi na sarajevskoj adresi.

"To sam jednostavno ja. Nikad nisam razmišljala na način da je samo meni dobro i lijepo, nego i svima oko mena, bez obzira na to da li su to moji prijatelji, porodica, rivali, svejedno. Volim kada svi uživaju. Kada sam ustupila mjesto Baktaševoj, vodila sam se i vlastitim iskustvom sa početka karijere. Znala sam koliko je teško da se izbori status standardne reprezentativke. Pritom osjećala sam da mlađa koleginica ima veće šasne, ali s obzirom na godine i motiv više da se okuša na evropskoj pozornici. Računala sam i da će joj učešće na velikoj smotri donijeti i neophodno iskustvo za budućnost u sportu koji će se od 2020. godine naći i u olimpijskom programu", kazala je Tanja Umićević.

NN: Jeste li zbog takvog pristupa nekad zažalili?

Umićević: Zažalila nisam nikada, ali sam ponekad bila u nekim, da tako kažem, nesuglasicama sa selektorima. Iako su to neki tražili, ja nikada nisam izabrala da tučom dođem do poena. Nikada nisam bila prljav igrač. Zamjerali su mi što nisam dovoljno agresivna, ali to nikada nisam mogla učiniti. Jednostavno nikada nisam mogla na bilo koji loš način da ugrozim nekoga preko puta. Nekad sam zbog toga bila i sama pretučena od protivnica, ali i pored toga nisam bila gruba.

NN: Nedavno ste završili karijeru, ostajete li u karateu?

Umićević: Oprostila sam se od takmičarskog dijela. U ovom sportu naravno da ostajem. Povremeno i sada pomažem mom kolegi u mom doskorašnjem klubu Nokači Admiru Zukanu. Razmišljam i o trenerskom pozivu, imam još nekih ideja. Međutim, još nisam donijela konačnu odluku zbog poslovnih obaveza. Postoji neka mogućnost da spojim posao i sport, ali vidjećemo.

NN: Na koji način da spojite?

Umićević: Po struci sam diplomirani fizioterapeut i zaposlena sam u Lječilištu "Banja - Terme Ilidža". Već sam razgovarala sa čelnicima Karate saveza BiH na tu temu da eventualno budem dio stručnog štaba u ulozi fizioterapeuta.

NN: Mogu li karatisti donijeti prvu bh. olimpijsku medalju?

Umićević: Apsolutno sam uvjerena u to. Obradovala me vijest da će se karate naći na Olimpijskim igrama 2020. godine. Smatram da su šanse za medalju sada bliže nego ikada ranije. Karatisti BiH u kontinuitetu dugi niz godina su u vrhu sa najboljim u svijetu i Evropi. Osvajamo medalje sa velikih takmičenja i nema razloga da to sada ne bude i na Olimpijskim igrama.

NN: Može li promjena kategorija uticati?

Umićević: Da, trenutno ima pet kategorija, a na igrama će biti tri. To jeste novitet, ali sigurno neće biti otežavajući faktor, već naprotiv, olakšavajući. Tome se lako prilagoditi i već se veselim 2020. godini.

Višestruka prvakinja

Tanja Umićević karateom se počela baviti 1997. godine. U karijeri je nastupala u kimonu Bihaća i sarajevskih klubova Bosna i Nokači. Vitrine ove višestruke prvakinje BiH između ostalog krase zlatna medalja sa Balkanskog prvenstva u Skoplju, bronza sa Svjetskog univerzitetskog prvenstva u Podgorici, a odličje istog sjaja pripalo joj je i na Mediteranskim igrama u Istanbulu.