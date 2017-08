Terzić: Igrali smo seljačku odbojku

Selektor odbojkašica Zoran Terzić rekao je da je ekipa bila veoma loša protiv Brazila i da je primjetno da u posljednje vrijeme ne igra na nivou na kom može.

"Primetno je da u poslednjem periodu ne igramo na nivou na kom možemo, što je bio slučaj i protiv Brazila. Obično volim da kažem seljačka odbojka, u smislu da imamo određene igrače sa karakteristikama dobrog napada i da očekujemo da će sve lopte proći i da ćemo tako pobediti. Tako se ne dobija dobra ekipa", rekao je Terzić poslije utakmice u Nanđingu.

Ženska reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana u finale Grand prija, pošto je sa 3:1 u setovima izgubila od Brazila.

"Igrali smo veoma slabo, mogu da shvatim da se desi da ne bude dan, ali mnogo situacija ne da nismo rešili, već se nismo organizovali, što je ranije retko bio slučaj", kazao je Terzić.

Srbija će se za treće mjesto boriti sa poraženim iz duela Italije i domaćina Kine.

"Protiv Brazila smo zaista igrali slabo i nadam se da ćemo moći koliko-toliko to da promenimo i igramo za nijansu bolje, što bi nam dalo nadu da možemo da pobedimo u utakmici za treće mesto", naveo je Terzić.



On je govorio da do sada nije bio slučaj da neka odbojkašica igra povrijeđena, kao što je to bilo sa Brankicom Mihajlović protiv Brazila.