Trostrukog pobjednika Tour de Francea udario autom i pobjegao

Britanski biciklist Kris Frum (31), trostruki pobjednik Tour de Francea i dvostruki osvajač olimpijske bronze u hronometru, na Twitteru je objavio fotografiju razbijenog bicikla i napisao da ga je namjerno udario vozač automobila.

"Upravo me namjerno udario nestrpljivi vozač, koji me slijedio na pločniku! Nasreću, dobro sam, ali bicikl je uništen. Vozač je samo nastavio dalje", napisao je Frum, koji je u trenutku incidenta u francuskom Beausoleilu trenirao u sklopu priprema za Tour de France.

Britanac je prošao mnogo bolje nego Italijan Mišele Skarponi, bivši pobjednik Gira d'Italia, koji je prošlog mjeseca poginuo kad je na njega naletio kombi, takođe dok je trenirao.

Frum je prošle godine obranio naslov za Tour de Franceu te postao prvi čovjek nakon legendarnog Migela Induraina 1995. koji je triput pobijedio na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo