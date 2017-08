Vladimir Kličko se penzionisao

Bivši šampion svijeta u teškoj kategoriji Vladirmi Kličko neočekivano se penzionisao!

Kličko je odluku donio nekoliko dana nakon što je najavljeno da će 11. novembra imati revanš sa Britancem Entonijem Džošuom, koji ga je pobijedio u aprilu.

Ukrajinac je debitovao u profesionalnom boksu 1996, posle zlata na Olimpijskim igrama u Atlanti, te na 69 borbi ostvario 64 pobede, 53 nokautom.

Prvu titulu šampiona svijeta osvojio je 2000. u WBO verziji, u međuvremenu je osvajao i pojaseve WBA, IBF i IBO verzija, te 23 puta uspješno branio titulu, samo dva puta manje od rekordera Džoa Luisa.

Wow! So many people interested in my statement. Server broke down. So look here…https://t.co/iZnjFtxHeT