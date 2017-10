Za bh. prvakinju u karateu mora biti uplaćen novac do petka kako bi nastupila na SP

Bh. prvakinja u karateu Ajla Mahmutović uzburkala je javnost objavom da ne ide na Svjetsko prvenstvo jer nema novca i da njeni roditelji više ne mogu dizati kredite da bi ona predstavalja BiH. Podrška je stigla sa više strana, a da li će Ajla otputovati na Tenerife u biće poznato u petak.

Naime, Karate savez BiH je nakon konsultacija članova Upravnog odbora odlučio da promijeni spisak, ali ukoliko stigne uplata za Mahmutovićevu. Rok je je danas.

"Bez obzira što sam pokazala da sam najbolja i postala prvakinja BiH po sedmi put, moje mjesto na SP na Tenerifima će preuzeti djevojka koju sam pobjedila u finalu državnog prvenstva, prošli vikend, a koja može platiti odlazak. Jednostavno ne mogu dozvoliti da roditelji ponovno dižu kredit i ulaze u dugove da bih ja mogla ići predstavljati svoju državu! Ne bih mogla pogledati svoje tri sestre u oči, kad znam koliko stvari bih im oduzela. Moj SKK Neretva ima šest reprezentativaca za poslati, najviše od svih klubova u BIH. Zbog financijske situacije, ali i da se ne vrši diskriminacija, niko od nas neće ići", napisala je Mahmutovićeva na Facebooku te dodala:

"Svim prvacima države u svojim kategorijama, ali i onima koji samo imaju više para, želim puno sreće na SP. Polako se odjavljivati."

Za odlazak na SP potrebno je 3.600 KM za svakog takmičara, a to je novac koji klubovi treba da obezbijede. Karate savez BiH plaća troškove za službena lica.

Nakon Ajline objave mnogi su ponudli pomoć, prema pisanju sarajevskih medija među njima su Kanton Sarajevo i Unsko - sanski kanton, a i neki pojedinci su ponudili finansijsku pomoći prvakinji u U21 konkurenciji.

"Postoji mogućnost da dođe do zamjene takmičara. Kontaktirao sam trenera Azre Šogolj (drugoplasirana na prvenstvu BiH) i on je rekao da ne žele da Azra ide na takav način na SP, tako će Ajla, čim legnu sredstva na račun za njen odlazak, biti na spisku. Rok je do sutra (petak)", rekao je Ramiz Potur, izvršni sekretar Karate saveza BiH, za "Nezavisne".

Potur je, takođe, rekao da je Miroslav Klepić, trener Neretve, u srijedu obavijestio Savez za takmičati tog kluba neće na SP.

Klepić kaže da klub nema novca i da su neka druga takmičenja u ovom trenutku prioritet i da zato njihovi karatisti ne idu na Tenerife.

"Kao trener ne mogu isfinansirati odlazak na SP. Klub nema novca, u većini slučajeva ja osobno platim odlaske na takmičenja, ali sada nisam u mogućnosti. Nedavno sam dao 20.000, ne mogu još toliko koliko je za naših šest karatista potrebno. Ne možemo izabrati jednog i poslati na SP. Klub nije uspio naći sponzore. Što se tiče Mostara i Hercegovine katastrofa je za novac, Sarajevo izdvoji za svoje takmičare, Bihać, takođe... Mi živimo od mrvica, koje dobijemo, i zahvaljujući privatnim sredstvima. Znao sam i da prodam auto da bismo išli na takmičenje", rekao je Klepić i dodao su prioritet kluba nastupi u Premijer ligi i Seriji A, te da su takmičari išli na nastupe u Istanbul, Lajpcig, da će ići u Salcburg...

Da roditelji finansiraju odlaske djece na takmičenja čest je slučaj u BiH, neki kompletne iznose plaćaju, neki učestvuju dijelom. I plivači su nekada morali da učestvuju u troškovima kada su predstavljali BiH.

"Uvijek je bila otežana situacija u sportu, posebno u plivanju, koji nije dovoljno vrednovan. Do 2016. se dešavalo da roditelji i klubovi učestvuju u finaniranju odlazaka na reprezentativne nastupe, ali velikim naporom Plivačkog saveza BiH posljednjih godinu i po dana Savez finansira reprezentaciju. Samo smo u ovoj godini nastupili na Balkanskom prvenstvo, Evropskom prvenstvu, svjetskim prvenstvima...", rekao je Edhem Pašukan, potpredsjednik PS BiH.

Kredit su morali da dižu i roditelji tenisera Mirze Bašića.

"Kada sam bio mlađi roditelji su dizali kredite kako bih se bavio tenisom, ali ne bih da pričam o tome to je bilo i prošlo", rekao je Bašić.

Bivši plivač i olimpijac Željko Panić kaže da ni u njegovo vrijeme nije bilo lako, ali on nije pomišljao na dizanje kredita.

"Nikada ne bih dizao kredit da odem na takmičenje. Iskreno, to mi je suludo. Prije ili poslije treninga sam išao da tražim sponzore, nije bilo lako. Bilo je situacija da nije bilo novca, da nisam mogao da odem na takmičenje, ali nisam odustajao, nastavljao sam da treniram i da se borim. Ali, sportisti treba da imaju podršku i nadam se da će se rezultati vrednovati više", rekao je Panić.