Zastava Jugoslavije na pojasu Mejvedera i Mekgregora

Pobjednik meča decenije u kojem će se u subotu rano ujutru u Las Vegasu sastati Flojd Mejveder i Konor Mekgregor dobiće skupocjeni šampionski pojas na kome je čak i zastava Jugoslavije.

Predsjednik Svjetskog bokserskog saveza (WBC) Maurisio Sulajman javnosti je predstavio ručno izrađen pojas od krokodilske kože na kojem se nalazi više od 300 dijamanata.

Duel neporaženog šampiona u boksu u lakoj kategoriji Mejvedera i UFC prvaka Mekgregora izaziva ogromno interesovanje, a ukoliko se pojas pažljivo analizira ne može da se ne primijeti greška.

Here's the special 300-plus-jewel belt that @wbcmoro is offering to the @FloydMayweather @TheNotoriousMMA winner. pic.twitter.com/kDDDqkJfWr