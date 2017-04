Završena biciklistička trka od Beograda do Bijeljine

BIJELJINA - Pobjednik biciklističke prve trke "Beograd - Banjaluka" je reprezentativac Mađarske Barnabas Pik, koji je u neizvjesnoj završnici u Bijeljini odsprintao vozača slovenačkog Kulta Robert Jenko, dok je treći na cilj stigao srpski reprezentativac u ekipi Adrije Dušan Rajović. On je dionicu od prestonice Srbije do Bijeljine dugu 128 kilometara prevezao za tri časa, tri minute i 16 sekundi, što znači da je u prosjeku vozio 41,7 kilometara na čas.

Vrijeme nažalost ni ove godine nije bilo saveznik momaka na dva točka, jer ih je gotovo cijeli put pratila kiša, a vjetar je u nekim trenucima bio zaista jak. U takvim uslovima najhrabriji su bili član Borca iz Čačka Stefan Stefanović i vozač italijanske ekipe Sangemini Frančesko Bonđorno, koji su dugo bili u bijegu, ali ih je grupa uhvatiila u samom finišu. Najbolje se snašao Pik, koji je priznao da voli ovakve uslove iako su vrlo surovi i guraju takmičara do krajnjih napora.

- Blio je zaista teško, jer je kiša počela da pada kada smo bili otprilike na 30. kilometru. Nekim vozačima ne odgovaraju takvi uslovi, meni je takođe bilo teško, ali sam uspio. Jedva sam čekao finiš, dao sve od sebe i vrlo sam srećan jer sam pobijedio u svom prvom nastupu na ovoj trci - rekao je Pik.

Pehar i novčanu nagradu uručio mu je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić koji je naglasio da je vrlo srećan što je Bijeljina već 11. godinu dio spektakla na dva točka.

- Izutetna mi je čast što je naš grad po 11. put dio ove trke. Sa organizatorima od početka imamo zaista korektan odnos i mislim da smo do sada napravili veliki posao. Velika je stvar ako je bar nekoliko klinaca počelo da vozi bicikl ugledavši se na neke od najboljih biciklista svijeta koji su prošli ulicama Bijeljine. Ni turistički potencijal trke nije zanemariv, tako da se radujem novom druženju iduće godine, a koliko čujem mogla bi da bude mnogo jača trka, što samo po sebi donosi i veće obaveze svima nama - rekao je Mićić.

Direktor trke Vladimir Kuvalja zadovoljan je kako je protekla prva trka.

- Prizivali smo lijepo vrijeme, ali nismo uspjeli.

Već tokom predstavljanja biciklista ispred najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu, hrama Svetog Save, moglo se naslutiti loše vrijeme, ali to nije umanjilo spektakl. Na startu se pojavilo 112 biciklista iz 21 ekipe, a prisutne je pozdravio predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Branko Banović.

- Baš kao za Banjaluku, trka je od ogromne važnosti i za Beograd. Pored sportskog, ona je značajna za razvoj turizma, a posebno biciklizma. Ne mislim samo na takmičarski biciklizam, nego i na rekreativni, cikloturizam. U skladu s tim, trka apsolutno opravdava geslo "Živi zdrvo na dva točka - rekao je Banović.

Godinama unazad trka za organizaciju dobija najviše ocjene i stekla je sve uslove da uđe u prvu kategoriju, što bi značilo da će od Beograda do Banjaluke voziti najbolji biciklisti svijeta.

- To je ono na čemu radimo i cilj nam je da sledeča trka bude u najvišoj kategoriji. Naš gost juče su bio predsjednik Evropske biciklističke federacije Lapartijen i generalni sekretar Delakaza, izložili smo mu ideje i dobili maksimalnu podršku i to ne samo formalnu. Izrazili su spremnost da nam pomognu u segmentu koji nam je najviše potreban, a to je obeybjeđivanje sponzora i saradnje sa svetskim medijskim kućama, što je za ovaj sport izuzetno važno - rekao je Brković.

Veliku podršku trci ponovo je dalo predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, a već tradicionalno biciklisti su bez zaustavljanja prešli granicu između Srbije i BiH, odnosno Republike Srpske.

- Ovaj događaj je najbolji primjer saradnje Srpske i Srbije, jer bez obzira što smo formalno razdvojeni možemo da kroz ovakve aktivnosti da ostvarimmo saradnju i povezanost. Trudimo se da maksimalnon iskoristimo specijalne i pralelne veze Srpske i Srbije i mislim da smo na pravom putu - rekao je saradnik u predstavništvu Republike Srpske Boriša Maksimović.

Poslije cilja u Bijeljini, karavan se seli u Teslić odakle će sutra u podne krenuti druga trka. Na startu se očekuje veći broj takmičara, jer je nekoliko ekipa odlučilo da vozi samo drugu trku. Takođe, ova trka biđe bodovana za prvenstvo Balkana, pa će učestvovati i vrlo jake reprezentacije Turske i Grčke. Karavan će preko Tešnja, Doboja, Dervente, Prnjavora i Laktaša stići u Banjaluku, a ulazak u najveći grad Srpske direktno će prenositi RTRS, koji je uz "Glas Srpske" generalni medijski pokrovitelj.