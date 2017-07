Zlato za Tonija Miletića

Reprezentativac BiH u džudou Toni Miletić osvojio je zlatnu medalju na U-21 Evropa kupu u Mađarskoj (Paks).

Najperspektivniji bh. sportista u prošloj godini je osvojio prvo mjesto u kategoriji do 90 kilogorama i tako se probio u sami vrh svjetske U-21 ranking liste. Inače, "Atom kup", Evropski U-21 džudo kup jedno je od najjačih takmičenja u svijetu u ovoj konkurenciji.

Uspješan nastup imao je i Almin Šljivo u kategoriji do 81 kg te je zauzeo 7. mjesto, dok su Hadis Jerlagić (do 100 kg) i Domagoj Marić (do 90 kg) eliminisani u prvom kolu.

Danassu nastup imale Aleksandra Samardžić (do 70 kg) i Ivana Jozeljić (do 66 kg). U ulozi trenera na ovom takmičenju se uz selektora Branislava Crnogorca i trenera Željka Zadre našla i bh. reprezentativka Larisa Cerić.