Borac M:tel na domaći pogon

Kao igrač sam proveo 18 lijepih godina u klubu i čast mi je da ponovo budem tu, da mogu pomoći iskustvom i znanjem, rekao je Bojan Unčanin, koji je juče predstavljen na mjestu trenera RK Borac M:tel.

Nakon odlaska Ratka Đurkovića, pod čijom palicom je Borac osvojio titulu prvaka BiH, čelnici kluba su se odlučili na bivšeg igrača koji je prošle sezone vodio Konjuh. Dolaskom domaćeg stručnjaka najavljeno je i da će okosnicu ekipe činiti igrači iz grada na Vrbasu, a tu se prije svega misli na ovoljetna pojačanja Bojana Ljubišića, Nemanju Bezbradicu i Deana Šešića, a tu su i momci iz šampionske generacije. Od novajlija van Banjaluke tu su Marko Komnenović i Slađan Subotić.

"Ne planiramo dovoditi igrače sa strane. Okosnicu će činiti igrači iz Banjaluke i mislim da će od dvadesetak igrača, koliko će ih biti u pogonu, njih 14-15 biti iz našeg grada. Takva situacija nije odavno bila, ja bar ne pamtim. Tu je još par momaka iz okoline i mislim da se može napraviti dobra cjelina", izjavio je Unčanin, čiji tim će narednog utorka početi pripreme za novu sezonu.

On je zahvalio čelnicima kluba na ukazanom povjerenju, a kako stvari stoje, pomoćnik naredne sezone će mu biti brat Dejan Unčanin.

"Borac je za mene uvijek bio izazov, ranije kao igraču, a sada kao treneru. Pokušaćemo napraviti dobar rezultat sa izmijenjenim timom. Nadam se da će svi momci opravdati to što se očekuje od njih, a to je osvajanje titule, a želja je i Kup BiH", jasan je trener prvaka BiH.

Do početka priprema planiraju angažovati još najmanje dva pojačanja, a juče je osim trenera predstavljen i iskusni golman Bojan Ljubišić, koji se takođe vraća među "crveno-plave".

"Malo me je trema jer se vraćam u matični klub koji mi je omogućio da napredujem i ostvarim inostranu karijeru. Privuklo me je to što se tim gradi oko domaćih igrača, a znamo da je Borac postizao najveće uspjehe upravo sa momcima odavde. Biće mi malo neobično sarađivati sa Bojanom, sa kojim sam igrao, ali nisam došao da bih ispijao kafe, već da radim i da pomognem ekipi da ostvari ciljeve", jasan je Ljubišić.

U klubu su istakli da će uskoro imenovati sportskog direktora ili tim menadžera, a to bi trebalo da bude neko od trenera mlađih selekcija.

Igraju u Doboju

Tokom priprema za narednu sezonu u kojoj brane titulu prvaka BiH rukometaši Borac M:tela će učestvovati na TV turniru šampiona u Doboju, a pored toga odigraće još četiri prijateljske utakmice.