Cvetković za "Nezavisne": Francuska prvi favorit za titulu

Francuska je apsolutni favorit za zlato. Ovo prvenstvo bi trebalo da bude kruna za ovu generaciju. Uveren sam da će učiniti sve da se dokopaju novog trofeja. Mnogi igrači će željeti da se oproste s titulom, kaže za "Nezavisne" Jovica Cvetković, proslavljeni rukometni as i selektor Srbije.

Utakmicom između Francuske i Brazila večeras (20.45) će početi Svjetsko prvenstvo u rukometu, čiji će domaćin biti Francuska, koja će ujedno i braniti svjetski naslov osvojen u Kataru prije dvije godine. Učestvovaće 24 reprezentacije, koja su podijeljene u četiri grupe. U osminu finala plasiraće se po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Bivši rukometaš Crvene zvezde i Metaloplastike, s kojom je osvojio dvije titule prvaka Evrope, očekuje izuzetno kvalitetno prvenstvo, na kojem ne očekuje puno iznenađenja. Osvajač zlata sa Svjetskog prvenstva 1986. godine u Švajcarskoj s reprezentacijom Jugoslavije prednost daje selekcijama koje već godinama dominiraju rukometnim terenima:

"Očekuje nas prvenstvo u koje je najviše uloženo do sada i sigurno sam da će sve biti na vrhunskom nivou. Rekao sam da su Francuzi najveći favorit, mada uvek postoji taj pritisak domaćeg terena. Svašta može da se desi, s obzirom na to da ima nekoliko selekcija koje mogu dobro parirati domaćinu, a to su pre svega Španija, Danska i Nemačka."

Od selekcija iz regiona nije bilo mjesta za BiH i Srbiju, a na smotru najboljih plasirali su se Hrvatska, Makedonija i Slovenija.

"Nažalost, nije bilo mesta za Srbiju. Slovenija igra toplohladno. Veselin Vujović radi dobar posao, drži konce u svojim rukama, a videćemo koliko zaista mogu. Od Makedonaca se ne može puno očekivati, s obzirom na to da Lino Červar radi na podmlađivanju tima. Što se tiče Hrvata, rukomet je kod njih sport broj jedan, tako da su očekivanja velika. Ulažu puno i sigurno da imaju mesta u samom vrhu", ističe Cvetković, koji je sa Srbijom na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo deklasirao selekciju Poljske, koja će u Francuskoj braniti bronzanu medalju. Uprkos brojnim izostancima, oproštaju velikih zvijezdi, naš sagovornik smatra da će i dalje biti tvrd orah za sve selekcije.

"Poljaci su već godinama čudna reprezentacija. Svako prvenstvo počinju loše, a onda se posle izvuku. Posle utakmice sa nama upaljen je alarm. U fazi su podmlađivanja i moraju da se regenerišu. U svakom slučaju i dalje će biti tvrd zalogaj za sve. S druge strane, od Katara se ne može ovaj put očekivati da ode daleko, možda drugi krug. Prije dve godine su osvajanjem srebra doživeli vrhunac", rekao je 57godišnji stručnjak.

Cvetković, koji je u oktobru prošle godine preuzeo reprezentaciju Srbije, imao je veličanstven debi (ovo mu je drugi mandat) u kvalifikacijama za EP u Hrvatskoj nakon pobjede u gostima protiv Poljske. Ipak, nekoliko dana kasnije uslijedio je šokantan poraz od Bjelorusije u Nišu.

"Očekivanja su jedno, a realnost druga. Od jedne realne šanse da se plasiramo na EP došli smo u situaciju da pravimo čuda. Iza nas je jedan loš period, preskočićemo pripreme zbog loše finansijske situacije u Savezu, tako da ćemo važan okršaj s Rumunima dočekati sa dva treninga, dok će oni imati ozbiljnu turneju po Nemačkoj. Uz sve to, ja još ne znam hoću li biti selektor", pesimistično je rekao Cvetković, koji je dodao da se ipak nada da će se Srbija, ali i BiH naredne godine naći u Hrvatskoj.

Grupa A (Nant)

Francuska

Poljska

Rusija

Brazil

Japan

Norveška

Grupa B (Mec)

Španija

Slovenija

Makedonija

Island

Tunis

Angola

Grupa C (Ruen)

Njemačka

Hrvatska

Bjelorusija

Mađarska

Čile

S. Arabija

Grupa D (Pariz)

Katar

Danska

Švedska

Egipat

Bahrein

Argentina