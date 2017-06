Dejan Malinović: Moja Banjaluka draža od Pariza

Proteklu sezonu u Kreteju propustio sam zbog povrede koljena. Nije bila strašna, ali nikada se nisam u potpunosti oporavio. Igranje u Rumuniji će mi dobro doći da se potpuno oporavim i vratim u formu koja me je krasila prethodnih godina.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Dejan Malinović, rukometni reprezentativac BiH, koji je nakon tri godine u francuskom Kreteju pojačao rumunsku Dobrudžu Sud, sa kojom je potpisao ugovor na godinu dana. Ovaj klub je nasljednik bivše Konstance koja se ugasila nakon bankrota, a ove sezone su ušli u elitni rang rumunskog rukometa i igrali polufinale plej-ofa. Malinović je upoznat sa kvalitetom takmičenja u kojem će nastupati naredne sezone.

"Rumunska liga se vratila na veliku scenu, takmičenje je sve jače i jače i iz godine u godinu ima sve više dobrih klubova. Svakako da kvalitet nije na nivou onog u Njemačkoj i Francuskoj, ali dosta su dobri", kaže desni bek "zmajeva".

NN: Za Dobrudžu igra i Duško Čelica, koliko Vam to znači tokom aklimatizacije na novi klub?

MALINOVIĆ: Uvijek je dobro kada u klubu igrate sa nekim iz reprezentacije gdje Duško i ja igramo zajedno već šest ili sedam godina. Sigurno je da će mi mnogo pomoći da se priviknem na sve, a u klubu je još pet-šest igrača iz regiona, tako da sa te strane ne bi trebalo da bude problema. Takva je situacija sa igračkim kadrom i u ostalim klubovima Rumunije pa se može reći da je rumunska liga Jugoslavija u malom.

NN: Tri sezone proveli ste u Francuskoj, kakve utiske nosite iz te zemlje?

MALINOVIĆ: Sve je tamo lijepo, kvalitet rukometa je na zaista visokom nivou. Trude se da stignu njemačku ligu, koja je ipak i dalje iznad svih u Evropi. Ipak, na dobrom su putu da to postignu, samim time što je Pariz uložio dosta novca, privukao je sponzore, navijače. Liga je po kvalitetu druga u Evropi, dosta je izjednačena, svako svakog može da dobije, prvi posljednjeg i obrnuto.

NN: Možete li uporediti život u Parizu i rodnoj Banjaluci?

MALINOVIĆ: Pariz i Banjaluka se ne mogu nikada porediti. Meni je moja Banjaluka mnogo draža u svakom pogledu. Pariz je sjajan kao mjesto za turistički obilazak na sedam dana, ali život tamo je nešto sasvim drugo. Nije ni prijatno ni isplativo. Veliki stres, brz način života, gužve su na svakom koraku. Recimo, oko Šanzelizea i Ajfelovog tornja su uvijek nepodnošljive gužve i teško je da uživate u svemu tome.

NN: Slijede ključni mečevi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Španije i Austrije. Hoće li se BiH plasirati na završnu smotru u Hrvatsku?

MALINOVIĆ: Iskreno se nadam da hoćemo, sve zavisi od meča protiv Austrije. Imamo kvalitet i snagu da to učinimo. Poboljšali smo se dosta od te prve nesretne utakmice protiv njih, ušli smo u sistem selektora Bilala Šumana i uigrali se. Smatram da je sada u odnosu na Austriju kvalitet na našoj strani i da imamo veliku šansu. Što se tiče Španije, oni su pokazali tijesnom pobjedom protiv Austrijanaca da nisu toliko dobri koliko se to smatra. Dobra stvar za nas trebalo bi da bude i što oni vjerovatno neće igrati taj meč u punom sastavu jer su već obezbijedili plasman ne EP. Idemo i tu na pobjedu kao i u svakom meču, ne treba kalkulisati. Kao lošu stvar u tom meču vidim to što će se on igrati u Sarajevu, gdje nikada tokom mog igranja za reprezentaciju nije bila ispunjena dvorana. Atmosfera je mnogo bolja kada igramo u drugim gradovima kao što su Tuzla, Goražde i Cazin.

Veliki uspjeh Borčeve djece

NN: Borac, u kojem ste ponikli, osvojio je titulu prvaka BiH. Pratite li njihove igre i rezultate?

MALINOVIĆ: Pratim koliko mogu. Volio bih da ima prenos da gledam mečeve, ali pošto to nisam u mogućnosti, pratim ih preko novina i portala. Drago mi je zbog njih, ostvaren je sjajan rezultat, ima tu dosta Borčeve djece koja su uspjela da se nametnu. Mlada su ekipa koja je uspjela da uzme krunu Izviđaču, koji je dosta kvalitetniji i iskusniji tim od njih, ali to i jeste sport, nikada ne znaš ko će pobijediti.