Direktor rukometne reprezentacije Gordan Muzurović: Želimo 'zmajeve' u Banjaluci, Ljubuškom

Trudiću se u narednom periodu da reprezentacija BiH bude prisutna na što većem dijelu BiH. Moj zadatak će biti da dovedem bh. selekciju u Banjaluku, Ljubuški, Mostar, Cazin i sve druge dvorane koje ispunjavaju uslove. Ne vidim nijedan razlog da ne bude tako, rekao je za "Nezavisne" novi direktor muške i ženske rukometne reprezentacije BiH Gordan Muzurović.

Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH bivši predsjednik RK Bosna je postavljen na ovu značajnu funkciju, koja će u budućnosti imati znatno veće ingerencije nego što je bio slučaj ranije.

"Pozicija direktora sada ima sasvim drugu ulogu nego dosad, s mnogo širim ingerencijama. Moje mišljenje je da je reprezentacija BiH u ovom trenutku otuđen faktor od države. Ona nije ničiji ekskluzivitet, napravićemo veliku stvar ukoliko bh. selekcija zaigra u dvoranama bez obzira na to u kojem dijelu države se nalazile", mišljenja je Muzurović.

Muzurović je prošlog mjeseca bio povukao kandidaturu za mjesto direktora.

"Imao sam dva izbora. Jedan je bio da onako relaksirano budem kritičar cijele situacije koja vlada oko bh. rukometa. Drugi je da se uhvatim posla. Ono što me opredijelilo da promijenim odluku je veliki broj razgovora, gdje nisam bio nimalo nježan. UO je prihvatio sve moje sugestije i prijedloge. Smatram da je reprezentacija osnov RS BiH, ona je za mene svetinja i ogledalo svih nas", ističe naš sagovornik i dodaje:

"Trudiću se svim silama koliko je u mojoj moći da se stvari promijene. Reprezentacija mora biti podignuta na viši nivo, kako u unutrašnjem, tako i u vanjskom smislu, kako bismo najzad ostvarili želju da imamo ozbiljnu selekciju. Meni je iskreno dosadilo da na velikim takmičenjima navijam za neke druge države", govori Muzurović.

Jedan od preduslova za bolje dane bh. rukometa jeste da se normalizira stanje u RS BiH, koji je, kao što je poznato, opterećen poreskim dugovanjima.

"Preduslov za ove stvari o kojima smo govorili jeste da se riješi problem blokiranog računa. Ja neću ulaziti u to zašto je on blokiran i kako će se odblokirati. Ukoliko se to ne riješi, reprezentacija nema budućnost, tako da apelujem na one koji drže ključeve ovog problema da ne kažnjavaju nevine ljude i reprezentaciju, koja nije kriva za ovu situaciju", izjavio je direktor bh. selekcija, kojem će jedan od zadataka biti i formiranje ženske rukometne reprezentacije.

On će u najskorijem roku obaviti razgovore sa svim rukometnim radnicima koji participiraju u BiH.

"Tu apsolutno krećemo od nule. Nadam se da ćemo brzo s ljudima koji znaju šta je rukomet zajedničkim snagama odrediti smjernice oko svih ženskih selekcija kako bismo došli do pravih rješenja", zaključio je Muzurović.