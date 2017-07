Đurković napustio Borac M:tel

Nastavljaju se loše vijesti za RK Borac M:tel pošto je aktuelni prvak BiH ostao bez trenera. Ratko Đurković spakovao je kofere i otišao iz Banjaluke nakon što je postalo jasno da Borac M:tel neće igrati u regionalnoj SEHA ligi.

Đurkoviću je na kraju sezone istekao ugovor, ali je sve do sada postojala velika šansa da bude potpisan novi. Ipak, ovakav epilog se očekivao nakon što su čelnici regionalne lige istakli da Borac M:tel neće igrati to takmičenje.

"Imao sam dovoljno strpljenja i čekao da se nešto pokrene, ali to se nažalost nije desilo. Klub već sada kasni u pripremama za novu sezonu, neće igrati ni SEHA ligu, a to nije korak naprijed nego dva unazad. Osjećam da ne bih držao uzde u svojim rukama, pa sam odlučio da ne produžim saradnju. Nisam ništa dužan Borcu ni Borac meni, tako da se rastajemo korektno iako sam bio spreman da nastavim započeti posao", rekao je Đurković.

On je nakon osvojene titule prvaka BiH, kako kaže, čelnicima kluba dostavio spisak igračkih želja, a sada na odlasku ističe da se ništa nije ostvarilo.

"Dao sam do znanja ljudima u klubu šta želim. Ostavio sam im spisak pojačanja, stalno bio u kontaktu s njima, ali do danas ništa nije dogovoreno. Ne želim da kažem da je sve do Borca, očigledno je da klub nema novca i adekvatnu podršku. Zbog toga je i prošlo ovoliko vremena, a da nije angažovano nijedno pravo pojačanje. Kada sam dolazio to nije bio slučaj, jer sam doveo pet igrača koje sam želio", izjavio je on.

Đurković je kazao da je bio spreman da ostane i da vodi podmlađen tim, ali ističe da bi u tom slučaju čelnici kluba trebalo da promijene ambicije.

"Nije problem da igramo s mladim snagama, ali onda je u redu reći da su ambicije sredina tabele, a ne da mi svaku utakmicu visi mač nad glavom kao što je to bilo na početku prošle sezone. Na kraju ispada da je osvojena titula u stvari bila medvjeđa usluga", bio je više nego jasan sada već bivši trener Banjalučana.

Đurković je na klupi Banjalučana prošle sezone u svim takmičenjima ostavio 24 pobjede i imao 13 poraza. Najveće šanse da sjedne na njegovo mjesto ima Dejan Unčanin, igrač Borca, koji je bio i pomoćnik u stručnom štabu.

11 igrača pod ugovorom ima Borac M:tel trenutno i to Beširevića, Ćeranića, Nježića, Mijatovića, Đurđevića, Hercegovca, Ćelića, Daničića, Bubića, Bezbradicu i Komlenovića.