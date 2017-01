Makedonija savladala Tunis, Rusija bolja od Japana

Rukometaši Makedonije i Rusije ostvarili su prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Makedonija je bila bolja od Tunisa rezultatom 34:30. Od samog starta uslijedila je rezultatska"klackalica", obje ekipe su se svako malo smjenjivale u vođstvu. Većim dijelom prvog poluvremena se igralo "gol za gol", a Tunižani su na odmor otišli sa jednim golom prednosti 13:14.

Na početku drugog dijela utakmice Tunis povećava prednost. Ubrzo dolazi do +4, a Makedonci im nisu dozvoljavali više da se odlijepe. Tunis je vodio sve do pred sam kraj, kada Makedonci pojačavaju tempo i uspijevaju da preokrenu rezultat u svoju korist.

Vezali su pet golova i uspješno priveli meč kraju te tako došli do prve pobjede.

U drugom meču, Rusija je bez većih problema savladala Japan sa 39:29. Od starta su "Babuške" kontrolisale utakmicu i veoma brzo došli do pet golova prednosti. Imali su i +6 u jednom trenutku, ali su Japanci stegli redove u odbrani i uspjeli da smanje na tri gola zaostatka do kraja prvog dijela - 18:15.

U drugom poluvremenu Rusi nastavljaju da kontrolišu utakmicu. Do sredine drugog dijela Rusi su vodili sa 4 ili pet golova razlike, da bi rukometaši Japana tada uspjeli da se vrate i smanje na jedan gol zaostatka.

Ipa to je bilo sve što su mogli da urade, jer su Rusi onda dodali gas i do kraja nastavili da melju protivnika. Prednost se stalno uvećavala da bi do kraja narasla na deset golova - 39:29.