Milorad Karalić: U BIH rukometu ništa ne štima

Mi koji nešto znamo o rukometu smetamo onima koji "znaju više". Ako bismo mi, legende, došli na njihovo mjesto, to bi značilo da za njih onda ne bi bilo mjesta u bh. rukometu. To su dvije struje koje se ne podudaraju, kaže proslavljeni rukometaš Milorad Karalić o aktuelnom stanju u bh. rukometu.

Olimpijski šampion iz 1972. sa reprezentacijom Jugoslavije i klupski prvak Evrope iz 1976. sa banjalučkim Borcem ističe da u bh. rukometu već godinama ne štimaju stvari kako treba, tako da višemjesečna kriza u kojoj se nalazi Rukometni savez BiH nije iznenađujuća.

"To je kompleksno pitanje, kao što bi rekli političari. Ništa ne štima, dosta je propušteno vremena, ništa se nije uradilo, nije bilo nikakve strategije, dugoročnog plana. Ipak, mislim da još uvijek ima ljudi koji znaju šta bi trebalo raditi. Isto tako ima onih koji to koče, to mislim na ljude koji su na položajima u Savezu i kojima je očito dobro", ističe legendarni kapiten Borca.

Vlasnik i jedne bronze sa Svjetskog prvenstva 1970. godine mišljenja je da u ovaj problem treba da se uključe svi, posebno ljudi koji rade u klubovima kao i sami igrači.

"Godine prolaze, drugi samo napreduju i stvaraju rezultate. Kod nas i ako se nešto ostvarilo, ide u zaborav. Moraju se pokrenuti i klubovi da nešto probaju organizovati. Takođe i sportisti se ne izjašnjavaju, znaju da im nije dobro, a samo ćute. Moraju biti aktivni jer njihove karijere prolaze, propadaju jer nema ozbiljnog rada", tvrdi 71-godišnji Karalić.

Zlatni olimpijac iz Minhena dodaje da potencijala i talenta ne nedostaje u BiH, ali da zato nema uslova za kvalitetan rad.

"Treba samo da pogledamo okruženje, kako radi Hrvatska. Imaju kvalitetne uslove i na kraju rezultate, uvijek su na velikim takmičenjima i skoro sa svih se vraćaju sa medaljom. Tu je sada i Slovenija, koja je postala rukometna nacija u posljednjih dvadesetak godina. Čak i Makedonija je tu, koja prije nije imala neki kvalitetan rukomet, a sada im klubovi igraju u Ligi šampiona. Mi, ali i Srbija kaskamo. I oni imaju neke probleme unutar svog saveza iako imaju dobre pojedince. Potencijala, kažem, ima, ali druge stvari ne štimaju, a zbog toga najviše ispaštaju sportisti", zaključio je Karalić.

Bh. rukomet se nalazi u višemjesečnoj agoniji zbog toga što još ne može izvršiti potrebnu preregistraciju s kojom bi djelovao po Zakonu o sportu. Zbog toga su im računi blokirani, što dovodi u pitanje igranje reprezentativnih selekcija na međunarodnoj sceni.