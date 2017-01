Mirko Alilović: Ako prođe Špance, Hrvatskoj otvoren put

Ako Hrvatska prođe Španjolce, ima otvoren put ka medalji. Takođe, volio bih vidjeti i Sloveniju među četiri najbolje selekcije na svijetu, kaže za "Nezavisne" trofejni golman "kauboja" i čuvar mreže Vesprema Mirko Alilović.

Ovaj 32-godišnji Ljubušak, koji s Hrvatskom ima šest medalja sa velikih takmičenja (nedostaje mu samo zlatno odličje), uključujući i srebro sa Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, nije bio na popisu selektora Željka Babića za ovaj Mundijal, tako da Svjetsko prvenstvo prati putem TV ekrana.

"Dovoljno mi je što u ovom trenutku prvenstvo pratim kao gledatelj. Lijepo je što ne slušam četiri miliona izbornika i rukometnih znalaca. U klubu sam, treniram i vrijedno radim", ističe Alilović.

Kao i cijela rukometna javnost, i nekadašnji član Izviđača, u kojem je počeo karijeru, bio je iznenađen senzacionalnim pobjedama Mađarske i Katara u osmini finala protiv Danske i Njemačke.

"Danci se još od OI u Riju provlače. Tamo su odigrali samo dobro finalni meč, a sad im se sve vratilo. Niklas Landin je zakazao, samo je Mikel Hansen odigrao nešto, što je nedovoljno da se pobijedi. Mađarima, koji su dobra i mlada ekipa, se sve poklopilo. Roland Mikler je bio sjajan na golu. Veće iznenađenje mi je Katar, koji se provukao u grupi, a onda izbaci Nijemce, koji su bili među favoritima. To je sport, to je rukomet", govori naš sagovornik. U četvrtfinalu Katar će za protivnika imati Sloveniju, za koju Alilović kaže da mora biti izuzetno oprezna.

"Znam kakav je balkanski mentalitet. Realno je da Slovenci prođu, ali neće biti iznenađenje ako budu 'vanka', s obzirom na to da igraju protiv viceprvaka svijeta i ekipe koja je izbacila evropske prvake. Moraju biti oprezni, kvalitetni su i volio bih ih vidjeti da prođu", mišljenja je saigrač našeg Mirsada Terzića u Vespremu.

Sjajni čuvar mreže očekuje veliku borbu u duelu između Hrvatske i Španije, s nadom da će se na kraju ipak radovati njegovi dugogodišnji saigrači iz reprezentacije.

"Već je poznato da imamo te crne rupe u igri, koje se ne smiju ponoviti protiv Španjolaca. Igramo protiv protivnika koji je neugodan, igra spor rukomet sa vanjskom linijom u kojoj svi isto igraju. Takođe, njihova odbrana 6-0 mogla bi biti problem, ne daju prići blizu, a mi nemamo toliko brze igrače. Sve počinje od obrane, tako da će biti tu ključ.

Ne znam u kakvom je stanju Domagoj Duvnjak. On igra na vrhunskom nivou i mislim da ga stručni stožer ne koristi najbolje. Ako može, ne treba da ga čuvamo, jer od toga nemamo prevelike koristi", rekao je Alilović. Za nekadašnjeg prvog golmana Hrvatske, ipak, nema dileme ko je favorit Mundijala.

"Francuzi su do sada sva prvenstva dobijali na gostujućem terenu. Do sada su bili lovina, a sada su lovci na zlato. Igraju doma pred svojim navijačima i ukoliko ne uzmu zlato, biće to veće iznenađenje nego što su napravili Katar i Mađarska", mišljenja je Alilović.

Što se klupskih ambicija tiče, Alilović očekuje da njegov Vesprem u nastavku sezone eksplodira.

"Imali smo puno problema s ozljedama, od trećeg mjeseca bi trebalo da budemo svi zdravi i očekujem da krenemo igrati kako znamo. Kvalitetni smo, individualno jaki, tako da očekujem novi plasman na fajnal for Lige šampiona, završnicu SEHA lige smo već obezbijedili, te titule u domaćem prvenstvu", zaključio je Alilović.