Na turnir šampiona u Doboju stižu Tatran, Kolding, Eks...

Rumunska ekipa CSM iz Bukurešta neće braniti trofej osvojen prošle godine na 49. Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, ali zato na prestižnu rukometnu smotru dolaze respektabilne ekipe iz šest evropskih zemalja te prvak BiH banjalučki Borac i domaća Sloga.

"Došlo je do promjene menadžmenta u rukometnom klubu iz Bukurešta. Vasil Stinga je to vodio, on je tamo prekinuo saradnju s njima, došlo je do kompletne smjene menadžmenta, CSM nije više toliko ni jak. Mi smo njima poslali obavijest uredno, ali oni nisu odgovorili, nismo ih mogli više čekati", pojasnio je u petak Enes Suljkanović, predsjednik Izvršnog odbora 49. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona.

Na turnir se vraća slovački Tatran Prešov, prvi put u Doboj stiže danski Kolding, francuski Eks, koji vodi trofejni francuski rukometaš Žerom Fernandez, kao i prvak Rusije RK Sankt Peterburg, sa kojim stiže i delegacija tog grada.

Sa rivalima snage će odmjeriti i Vintertur iz Švajcarske, zatim Sasja iz Belgije te dvije ekipe iz BiH - domaćin RK Sloga i državni prvak, banjalučki Borac.

"Ove godine je respektabilan turnir, a ne bi bio ovakav da nam nisu pomogli prije svega Danijel Šarić i Dragan Dejanović, naši ljudi koji su dugo u inostranstvu i koji su nam omogućili kontakte, i naravno, selektor reprezentacije BiH, koji nam je ostvario kontakt sa Koldingom", kazao je Mladen Dragičević, član Izvršnog odbora turnira, te dodao da će na turniru, između ostalih, suditi sudijski par sa finala Lige šampiona.

Ove godine turnir se igra u ranijem terminu od onog na koji je navikla dobojska publika, pa će od 15. do 19. avgusta osam ekipa podijeljenih u dvije grupe snage odmjeriti na Stadionu sportskih igara u Doboju.

"Nismo mogli imati kvalitet, jednostavno počinju lige u onom periodu kada mi održavamo turnir, iz toga razloga. Pokušavamo sljedeće godine da dovedemo neku ekipu iz Njemačke, već smo u razgovorima. Kod njih počinje prvenstvo oko 20. (avgusta) i to je jedini razlog (za pomjeranje termina)", kazao je Suljkanović.

Turnir će koštati oko 220.000 KM, najviše novca odlazi na smještaj ekipa, kažu organizatori, pa će oko 110.000 KM biti potrošeno na hotelski smještaj, za nagrade je predviđeno 70.000 KM, a ostatak novca odlazi na redovne troškove turnira.