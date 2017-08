Najskuplji transfer u istoriji rukometa

Ljeto 2017. pamtićemo po Nejmaru i njegovom rekordnom transferu iz Barselone u PSŽ za 222 miliona evra, čime je postao najskuplji fudbaler u istoriji. Međutim, istovremeno i rukomet pomjera svoje granice i na putu je da dobije transfer vijeka - svog Nejmara!

Prema našim ekskluzivnim saznanjima, sprema se najskuplji transfer u rukometnoj istoriji! Andreas Volf, 26-godišnji član njemačke reprezentacije i službeno najbolji golman posljednjeg Evropskog prvenstva u Poljskoj, napustiće velikana Kiel i postati igrač Veszprema za 2,6 miliona evra.

On je 2016. stigao u Kiel iz Vetzlara, ali nije zadovoljan minutažom koju dijeli s Dancem Niklasom Landinom Jakobsenom te želi napustiti njemačkog diva. S druge strane, Veszprem, kojeg vodi Ljubomir Vranješ, ima na golu Mirka Alilovića i Rolanda Miklera, ali želi kapitalca koji mu nedostaje na putu do titule Lige šampiona.

To znači da će Hrvat ili Mađar morati napustiti klub kada stigne golman iz Euskirhena, koji bi bio ogromno pojačanje u lovu na naslov evropskog prvaka koji Veszprem nikada nije osvojio, a izgubio je tri finala- 2002., 2015. i 2016. godine.

Time će biti srušen rekordni transfer Nikole Karabatića, koji je 2015. otišao iz Barselone u PSŽ za 1,8 miliona evra, a godišnje zarađuje 500.000 evra, što ga čini i najplaćenijim rukometašem svijeta.

Ipak, Volf, koji je dvije godine zaredom proglašen uvjerljivo najboljim golmanom Bundeslige, na korak je od mađarskog velikana u kojem ga čeka plata od 700.000 evra, pa će Nijemac i u toj disciplini biti apsolutni rekorder na rukometnoj mapi. On ima ugovor s Kielom do 2019. godine, ali ga Veszprem želi sad i odmah. Tim transferom postao bi četvrti igrač koji je stigao u mađarski klub iz Kiela. Do sada su to bili Momir Ilić, Kristijan Zeic i Aron Palmarson.

Volf brani za Njemačku od 2013. godine, a do sada je upisao 50 nastupa uz čak šest postignutih golova. S reprezentacijom je postao prvak Evrope u januaru 2016. u Poljskoj, dok je na Olimpijskim igrama u Riju stigao do bronzane medalje.

