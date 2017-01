Nijemci slomili Mađare, Švedska se poigrala s Bahreinom

Rukometaši Njemačke i Švedske upisali su prve pobjede na Svjetskom prvenstvu koje se igra u Francuskoj.

Nijemci su u prvoj utakmici slomili "uporne" Mađare rezultatom 27:23. Iako su jednom trenutku u prvom poluvremenu imali +7, ne može se rreći da su Nijemci bili previše nadmoćni u odnosu na Mađare. Tokom cijelog meča "Panceri" su imali rezultatsku prednost, ali su se Mađari stalno vraćali.

Ključni trenuci prvog dijela dešavali su se sredinom poluvremena kada su rukometaši Njemačke vezali četiri gola i došli do prednosti 12:7. Nakon toga su uspjeli i da uvećaju prednost na spomenutih sedam golova viška, ali su Mađari do odmora uspjeli da ublaže na -5 (16:11).

Mađari odlično ulaze u drugio dio utakmice. Na početku postižu četiri gola i smanjuju na samo jedan gol zaostatka. Ipak, Nijemci se onda malo uozbiljuju i do pred sam kraj se igra "gol za gol", a onda "Panceri" postižu dva vezana gola i dolaze do +3 (24:21). Mađari pokušavaju da se vrate u meč, ali im to ne polazi za rukom, pa su Nijemci dodatno uvećali prednost i završili utakmicu sa četiri gola viška u odnosu na protivnike (27:23).

Svu svoju moć pokazala je Švedska, koja je "pregazila" Bahrein rezultatom 33:16. Od prve sekunde bilo je jasno da u ovoj utakmici neće biti nikakve šanse za iznenađenje. Šveđani su brzo došli do 5:0, da bi tek onda Bahrein uspio da konačno zatrese mrežu protivnika.

Nastavili su švedski rukometaši da uvećavaju prednost, a koliko su moćniji od Bahreina govori dovoljno činjenica da su svojim protivnicima u prvom poluvremenu dozvolili samo pet golova, dok su oni postigli sedamanest.

S obzirom da je meč već tada bio riješe, možda se moglo očekivati da Šveđani malo popuste, ali to se nije dogodilo ni na početku drugog dijela. Nastavili su da melju protivnika i njihova prednost je stalno rasla. Do polovine drugog dijela imali su +16, i tek onda su malo prikočili i dozvolili rukometašima Bahreina da dišu. Postigli su tada Bahreinci 5 vezanih golova, ali ni ovi ne ostaju dužni i vraćaju istom mjerom, te vraćaju na šesnaest golova prednosti. Do kraja se igra malo smirila, pa nije bilo značajnijih promjena rezultata. Šveđani su polako priveli meč kraju i došli do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu (33:16).