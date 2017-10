Prekida se ženska Premijer liga

​ Rukomet u BiH potresa novi skandal. Nakon prošlosedmične prijetnje da će prekinuti takmičenje u Premijer ligi ukoliko Rukometni savez BiH ne ispuni njihove zahtjeve, što se do danas nije desilo, svih 12 ženskih rukometnih premijerligaša odlučilo je da obustavi takmičenje u elitnom rangu bh. rukometa.

"Velika stvar, sigurno i povijesna, jeste to što je svih 12 klubova usvojilo jedan dokument u kojem stoji da obustavljamo takmičenje u Premijer ligi. Do sada smo imali pojedinačnih slučajeva, ali sada smo ujedinjeni. Ova odluka će biti na snazi sve dok se naši zahtjevi ne ispune. Svugdje u svijetu trebalo bi da je Savez servis i u funkciji klubova. Takva situacija nije kod nas. Nikome nije u interesu da prekidamo takmičenje, ali ovo je bilo jedino rješenje", kaže Zoran Trlin, predsjednik ŽRK Grude.

Klubovi okupljeni oko Udruženja ženskih rukometnih klubova Premijer lige BiH, koje još formalno ne postoji, ali koje očito funkcioniše, tražili su od Upravnog odbora RS BiH smanjenje troškova prema službenim licima, te da budu oslobođeni plaćanja kotizacija za narednu sezonu. Kako odgovor još nisu dobili, odlučili su se za ovaj radikalni potez.

"Nezauzimanjem stava UO RS BiH o našim zahtjevima od 26. septembra nastavlja se dugogodišnje ignoriranje i diskriminacija ženskih rukometnih klubova", stoji između ostalog u pomenutom dokumentu koji su potpisali premijerligaški klubovi.

Istaknuto je još da ženski klubovi nisu protiv povećanja naknada službenim osobama nego za smanjenje troškova koje klubovi imaju za službene osobe.

Nada Đaković, predsjednik prijedorske Mire, ističe da zahtjevi nisu radikalni i da su u interesu ženskog rukometa.

"Tražimo da se takse i putni troškovi za službena lica vrate na staro, odnosno da se smanje troškovi i insistiramo da se ne dodjeljuju delegati i sudije iz previše udaljenih mjesta, jer nas to košta i do 700 KM po utakmici. Jedan važan zahtjev, na kojem već duže vrijeme insistiramo, jeste da se osnuje ženska reprezentacija. Ona ne postoji 1012 godina", rekla je Đakovićeva i istakla:

"Djevojke zaslužuju da igraju protiv drugih reprezentacija, to je njihova želja i prilika da stvore uspješnije karijere. Takođe, imale bi više motiva da se trude i igraju. Činjenica da nemamo žensku reprezentaciju je velika nepravda za ženski rukomet, nije važno da li ćemo u početku imati uspjeha, on će doći vremenom. Svaki početak je težak. Nadam se da će RS BiH prihvatiti naše zahtjeve, oni nisu radikalni i to su stvari na kojima bi Savez trebalo da radi", zaključila je predsjednica prijedorskog kluba.

Podsjetimo, predsjednik RS BiH Amir Zahirović izjavio je da će se o zahtjevima ženskih klubova očitovati UO, koji bi trebalo da se sastane do kraja sedmice. Treće kolo Premijer lige za rukometašice planirano je da se igra predstojećeg vikenda.