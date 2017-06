Rukometaši BiH ostali bez Evropskog prvenstva

BEČ - Rukometaši Bosne i Hercegovine poraženi su u Beču u okviru posljednjeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2018. godine u Hrvatskoj od selekcije Austrije rezultatom 32:34 i tako ostali bez plasmana na prvenstvo Starog kontinenta.

Reprezentacija BiH je vrlo loše ušla u utakmicu i na startu je gubila rezultatom 0:3. Potom su izabranici Bilala Šumana stabilizovali svoje redove i nakon deset minuta igre došli smo prvi put u vodstvo (6:5). Pola naših golova postigao je Predragović.



Održavala je naša selekcija vodstvo koje je dostizalo i do tri gola, a onda je u posljednjih deset minuta uslijedio pad, najviše uzrokovan očajnim suđenjem.



Proradili su Weber i Bilyk kod domaćih, koji su doveli Austriju do izjednačenja te se s rezultatom 17:17 otišlo na odmor.



Vrijedi istaći da su poljske sudije u prvom poluvremenu dosudile čak šest isključenja za BiH, dok je na drugoj strani Austrija samo dvije minute bila bez igrača u polju.



I u nastavku meča naša selekcija je imala vodstvo, a najbolji akteri iz prvog poluvremena, Weber, Bilyk na jednoj i Panić na drugoj strani nastavili su "rešetati" mreže.



Potom je uslijedila "crna rupa" bh. reprezentacije koju su Austrijanci znali iskoristiti i doći do čak pet golova razlike. Proradio je Božović kod domaće selekcije, a našoj nisu pomogli golovi Terzića, koji je znatno bio bolji u drugom poluvremenu.



Do kraja susreta je Austrija rutinski zadržavala prednost i na kraju slavila rezultatom 34:32.



U domaćoj selekciji najbolji je bio Bilyik s osam golova, dok se Weber sedam puta upisao u listu strijelaca. Našu selekciju su predvodili Panić sa sedam, odnosno Terzić sa šest golova.



Reprezentacija BiH je nakon večerašnjeg poraza kvalifikacije okončala na trećem mjestu s četiri osvojena boda, dok se Austrija plasirala na Euro s druge pozicije i šest osvojenih bodova.

