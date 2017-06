Rukometaši Zrinjskog prvi put osvojili Kup BiH

Rukometaši Zrinjskog prvi put u dvadesetpetogodišnjoj istoriji osvojili su trofej Kupa BiH, a rukometna sezona u BiH završena je burno jer iz u finalu poraženog Izviđača (33:31) kažu da je sve bilo izrežirano.

Prethodno su "plemići" u polufinalu nadigrali novog šampiona BiH Borac, te tako u samo dva dana ostvarili dvije velike pobjede, a poslije one nad "skautima" je uslijedilo veliko slavlje u dvorani na "Bijelom brijegu".

"Upravo gledam utakmicu i mogu reći da sam ponosan na svoje momke. Uskoro će biti postavljena na kanalu YouTube tako da će je moći vidjeti šira sportska javnost u BiH da ne bi bilo nekakvih repova poslije o suđenju. Meč je bio izuzetno korektan, muška igra bez ikakvih namjera, iako su gosti na kraju imali neke prigovore. To su moji prijatelji, bio je pravi fajt i na kraju smo mi imali više sreće", kaže trener Zrinjskog Zdravko Medić.

Bila je to napeta utakmica koja je u 43. minuti nakon jednog prekršaja nad igračem Izviđača mogla otići u neželjenom pravcu s obzirom na to da je izbila tuča među igračima. Ipak, sve se brzo smirilo, a do kraja je viđena prava drama. Apsolutni junak domaćih je bio Vedran Delić sa čak 14 pogodaka. On je ujedno proglašen za najboljeg igrača i strijelca završnog turnira.

"Mislim da je odlučila naša velika borba, htijenje i zalaganje. Moram reći da je Izviđač došao silno motivisan, a da su igrali ovako u Ligi za prvaka imali bi skor od 6:0, što sam i rekao kolegi Zdenku Grbavcu. Drama je bila na vrhuncu, a na kraju nas je Bog nagradio za mukotrpan rad tokom cijele sezone", istakao je Medić, koji je dodao:

"Mi smo na početku zacrtali da budemo bolji nego prošle sezone. U prvenstvu nas je jedna pobjeda dijelila od Lige 4, ali, evo, sve smo nadoknadili osvajanjem trofeja koji je preko naših očekivanja, jer, realno, mi smo ga samo priželjkivali", zaključio je strateg Mostaraca.

S druge strane, u taboru Ljubušaka koji su ove sezone ostali bez trofeja izdali su saopštenje u kojem kažu da je sve bilo izrežirano.

"Režija kakve se ne bi postidjeli ni najveći svjetski redatelji, sve je isplanirano do najsitnijeg detalja: od suđenja, dekora u dvorani... Na parketu dvorane, tik uz samu aut-liniju, bile su TV kamere, komentatorski stol, poredane stolice duž cijele aut-linije, na kojima su sjedili navijači. Takvo nešto niti poznaju niti dopuštaju propisi", kažu u Izviđaču i dodaju:

"Suce koji se opraštaju od suđenja, koji ne mogu imati više nikakvih sankcija za svoje odluke netko nije slučajno odredio. Poraz je sastavni dio sporta i na njega treba računati i od njega ne treba bježati, ali da te netko brutalno potkrada cijelu utakmicu, takav poraz ne smije se priznati niti prihvatiti. Međutim, svoje greške ne smiješ prešutjeti i od njih bježati, a bilo ih je", kaže se između ostalog u saopštenju Ljubušaka.