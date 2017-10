Rukometašice ipak na terenu

Ženski rukometni klubovi Premijer lige BiH izaći će na teren za vikend i odigrati utakmice 3. kola.

Iako Rukometni savez BiH još nije ispunio njihove zahtjeve, klubovi okupljeni oko Udruženja ženskih rukometnih klubova Premijer lige odlučili su da odlože prekid takmičenja do narednog kola.

Do tada bi trebalo da zajeda Upravni odbor RS BiH, koji će razmatrati zahtjeve 12 premijerligaških klubova.

"Prvenstvo se nastavlja za vikend. Ja sam u dopisu klubovima samo rekao da oni preuzimaju veliki teret na sebe odlukom da prekidaju takmičenje i da pomjeraju njegov kalendar. Sjednica UO zakazana je za utorak i tada će biti govora o ovoj sitiaciji", kaže predsjednik RS BiH Amir Zahirović.

S obzirom na to da sjednica UO nije mogla biti održana do 2. oktobra, do kada su klubovi postavili rok čelnicima RS BiH da se izjasne o njihovim zahtjevima, klubovi su odlučili da ipak prolongiraju prekid takmičenja.

"Prema Vašem mejlu je izvjesno da ćemo stav UO RS BiH o našim zahtjevima dobiti početkom iduće sedmice tj. najkasnije do 10. oktobra. Zbog toga su svi klubovi zajednički odlučili da naši zahtjevi ostaju isti, samo se najavljena obustava takmičenja odgađa do tog datuma", stav je premijerligaša. Klubovi okupljeni oko Udruženja klubova izrazili su iznenađenje i potpuno neslaganje s načinom komunikacije od strane Zahirovića. On je, po njihovom mišljenju, obavijestio klubove da će konsekvence koje proizilaze iz odlaganja odigravanja 3. kola snositi izravno klubovi.

"Mišljenja smo da je takav način komunikacije s Vaše strane protivan funkciji koju obavljate i da time omalovažavate veoma važan dio Saveza kojem ste na čelu, a to je ženski rukomet. Pozivamo Vas da budete predvodnik poboljšanja stanja u ženskom rukometu u BiH, a ne protivnik klubova koji jedva preživljavaju", stoji u saopštenju klubova. Da li je bilo ovakve vrste prijetnji Zahirović je rekao:

"Nikakvih prijetnji nije bilo, samo sam rekao ono što sam vama rekao, a to je da su klubovi uzeli preveliki teret na sebe", pojasnio je Zahirović.

Klubovi su 26. septembra od RS BiH zatražili smanjenje troškova prema službenim osbobama, te oslobađanje od plaćanja kotizacije za narednu takmičarsku sezonu. Klubovi su istakli da zbog katastrofalne finansijske situacije mogu službene osobe plaćati maksimalno 500 KM po utakmici.