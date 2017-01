Rukometni savez BiH: Prvenstvo se (ne) odgađa

Amir Zahirović, komesar Premijer lige BiH, tvrdi da bi nastavak rukometnog prvenstva trebalo da bude prolongiran, a konačnu odluku će donijeti Izvršni odbor Rukometnog saveza BiH.

Nastavak rukometnih takmičenja najavljen je za sljedeći vikend, kada bi trebalo da budu odigrane utakmice Premijer lige.

"U ovom trenutku nije završen prelazni rok, niti registracija igrača, i ne mogu odgoditi prvenstvo. Jedini nadležan za to je IO, kojem sam poslao mejl (petak) o daljim uputama. Na osnovu ovoga što imamo šampionat bi trebalo odgoditi. Ako IO kaže da se igra - nek se igra, ali neka onda oni rješavaju žalbe klubova", istakao je Zahirović. S obzirom na to da je sjednica Izvršnog odbora najavljena tek za srijedu, klubovi vjerovatno do sljedeće sedmice neće znati da li će igrati sljedećeg vikenda utakmice.

Uprkos delikatnoj situaciji u kojoj se nalazi Rukometni savez BiH, nastavak Premijer lige sljedećeg vikenda ne bi trebalo da dođe u pitanje. Ovo je za "Nezavisne" potvrdio čelni čovjek bh. rukometa Zdravko Miličević.

"Koliko znam, do odgode ne bi trebalo doći", kaže Miličević. Predsjednik RS BiH i RS Republike Srpske nije krio razočaranje povodom posljednjih dešavanja. U decembru je Poreska uprava Federacije naložila da se preregistruje RS BiH u skladu sa Zakonom o sportu, ali do današnjeg dana to se nije desilo. Kočnica je u Federaciji, u kojoj hrvatska i bošnjačka komponenta ne mogu naći rješenje kako oformiti federalni savez.

"Mi u Izvršnom odboru nemamo nikakvih ingerencija da probamo riješiti ovaj problem. U Statutu nije previđeno da se može doći u ovu situaciju. Sada se nalazimo u pat poziciji. Tražio sam i od jednih i od drugih da se ovo prevaziđe, a koliko znam oni se nisu ni sastali", ističe Miličević. Kaže da je pokušao da stupi u kontakt s Enidom Tahirovićem (podnio ostavku na mjesto potpredsjednika RS BiH).

"Zvao sam Enida, ali mi se ne javlja. Vjerovatno se razočarao u sve ovo. Pokušaću u srijedu organizovati sjednicu Izvršnog odbora, na kojoj ćemo raspravljati o svemu. Imam oprečne informacije sa dvije strane, tako da nisam dovoljno informisan. Više sam nego razočaran", kaže naš sagovornik.

Miličević ne zna kako će se i hoće li se riješiti ovaj problem, ali tvrdi da ako ima onih koji imaju namjeru da sruše ili ugase Savez - da u tome neće uspjeti.

"Ovo je neodgovorno i neozbiljno. Rad Saveza je bio za primjer posljednjih godina. Šta se sada desilo, da li je politika u pitanju - stvarno ne znam. Nije u redu prema klubovima, momcima koji treniraju, a koji nemaju veze s ovim problemom. Ako neko misli da može srušiti Savez - u tome neće uspjeti, jer ima nas dosta koji volimo rukomet da bismo dozvolili tako nešto", zaključio je Miličević, dodavši da će Poreskoj upravi FBiH uputiti novu molbu za novi rok u vezi s preregistracijom RS BiH.