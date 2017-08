Slavko Goluža: Nacionalni naboj je najveća snaga Hrvatske

Ciljevi koje sam postavio za prvu sezonu na klupi Tatrana su visoki, a to su, na domaćem planu, osvajanje prvenstva i Kupa Slovačke. Takođe, želimo da budemo što bolji u Ligi prvaka, to je natjecanje za koje vrijedi živjeti, a nadamo se što većem plasmanu u regionalnoj SEHA ligi.

Rekao je ovo Slavko Goluža, trener rukometaša desetostrukog uzastopnog prvaka Slovačke Tatrana iz Prešova, koji je za nekadašnjeg kapitena hrvatske reprezentacije, nakon Siscie i Zagreba, treći klub koji vodi u trenerskoj karijeri. Poslije završetka blistave igračke karijere u kojoj je najveće uspjehe postigao na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Atini 2004, kada je osvojio zlato, i Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine kada je Hrvatska bila prvak, Goluža je ostao među "kaubojima". Od 2006. do 2010. godine bio je pomoćni trener nacionalnog tima, da bi od 2010. do 2015. samostalno vodio Hrvatsku. U tom periodu je osvojio bronze na Svjetskom i Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama u Londonu. Sada se prvi put nalazi u ulozi šefa stručnog štaba neke ekipe van granica Hrvatske, a u sklopu pripreme i uvoda za sve što ga u njoj čeka je i učešće na turniru šampiona "Doboj 2017", o kojem ima samo riječi hvale.

"Prvi put sam u Doboju u svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri i moram reći da sam izuzetno počašćen što sam dio ove priče. Gledao sam kao klinac utakmice odavde na televiziji, ali to se ne može uporediti jer ovo stvarno treba doživjeti. Ovo je jedan život koji se živi ovdje i to je ono najdragocjenije. Ljudi žive za turnir, ljudi žive za rukomet i to se vidi na svakom koraku, i zato toliko traje i trajaće i dalje", kazao je popularni Keta.

NN: Kako vidite tim Tatrana i koji segmenti u igri mogu biti bolji do početka sezone?

GOLUŽA: Treba se dosta toga promijeniti, tu prije svega mislim na mentalitet, ali mislim da imamo spoj kemije, mladosti i iskustva. Moraćemo ipak mnogo toga promijeniti u našoj igri, prije svega igru u odbrani, gdje moramo podići nivo agresivnosti. U napadu ćemo se morati malo više kretati, igrati više bez lopte nego s njom. Imamo problema i s ozljedama, Bruno Butorak i Oliver Rabek već neko vrijeme ne igraju.

NN: Evropsko prvenstvo igra se naredne godine. Koliko Hrvatska može kao domaćin i koja je njena najveća snaga?

GOLUŽA: Svi očekuju medalju, od toga ne treba bježati, ali isto tako treba znati da ona neće doći sama od sebe, treba to i zaslužiti igrom i radom. Najveća snaga Hrvatske je nacionalni naboj, a tu su i vjerna publika, srce i to što igrači tokom sezone jedva čekaju da dođu igrati za reprezentaciju.

NN: Vardar je ostvario ogroman uspjeh osvajanjem Lige šampiona prošle sezone. Kakav je Vaš utisak o tome?

GOLUŽA: Iskreno im čestitam na tome, ne treba trošiti puno riječi o Vardaru i rukometu u Makedoniji, koji se od dolaska Line Červara (aktuelni selektor reprezentacije Hrvatske) na klupu njihovog nacionalnog tima 2009. godine digao na visok nivo. U Makedoniji se jednostavno puno ulaže u ovaj sport i to je jedini razlog. Koliko para - toliko muzike.

"Prijatelju Šumanu želim plasman na SP"

NN: Reprezentacija BiH će u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo igrati u grupi s Estonijom i Švajcarskom. Mogu li "zmajevi" da se plasiraju u Dansku i Njemačku?

GOLUŽA: Sigurno im neće biti lako, trebaće im podrška sviju, naroda i javnosti. Ja se nadam da će selektor Bilal Šuman, koji je moj prijatelj, sa svojim dečkima ispuniti zacrtane planove.