Vardar novi SEHA šampion, Vesprem i Mirsad Terzić bez trofeja

Nadam se da se vidimo i u finalu Lige šampiona u Kelnu, rekao je Ivan Čupić, rukometaš Vardara, koji je osvojio trofej u regionalnoj SEHA ligi savladavši Vesprem u finalu sa 26:21.

Završni turnir u Brestu bio je srećan za aktuelnog prvaka Makedonije, koji je došao do treće titule regionalnog prvaka, i to nakon što je Vesprem dvije godine zaredom bio prvak. Mađarski tim do trećeg vezanog trofeja nije uspio doći ni nakon sjajne role Momira Ilića koji je postigao pet pogodaka, dok se reprezentativac BiH Mirsad Terzić nije upisao u strijelce. Makedonce su do trofeja vodili Joan Kanelas i Timur Dibrov koji su postigli po pet golova, te sjajni Arpad Šterbik, koji je meč završio sa 15 odbrana.

"Do pobjede smo došli zahvaljujući odličnoj igri u odbrani i Šterbiku koji je bio sjajan. Cilj je bio da Vesprem zadržimo na malom broju pogodaka. Bili smo bolji tim u oba meča u Brestu i zaslužili smo trofej. Sada se okrećemo Ligi šampiona i sanjamo da ćemo izboriti plasman na završni turnir u Kelnu", izjavio je Čupić, čiji je tim u polufinalu bio bolji od Zagreba.

Raul Gonzalez, trener Vardara, istakao je da je njegov tim dao 100 odsto mogućnosti protiv veoma jakog i kvalitetnog rivala. Istakao je da su osvojili veoma važan trofej protiv ekipe koju, po njemu, vodi najbolji trener na svijetu Havijer Sabate.

Španski stručnjak na klupi Vesprema izjavio je da je Vardar zasluženo došao do pobjede i to najviše zahvaljujući tome što napreduju iz sezone u sezonu.

"Igraju sve bolje kako godine prolaze i veoma su blizu fajnal-fora Lige šampiona. Bili su bolji od nas. Igrali smo dobro do 43. minuta kada je protivnik napravio seriju od 5:1. Nadamo se da ćemo imati priliku da im se revanširamo u Kelnu", jasan je Sabate.

Momir Ilić, igrač Vesprema i reprezentacije Srbije, bio je najbolji strijelac ekipe u finalu, a nakon meča je istakao da je ovaj poraz bolan.

"Nije lako izgubiti u finalu, ali moramo da priznamo da je Vardar bio bolji u ovom meču i možda i tokom cele sezone u SEHA ligi. Držali smo rezultatski priključak sve do poslednjih petnaestak minuta kada su oni postigli nekoliko laganih pogodaka. Napravili smo nekoliko grešaka koje su odlučile pobednika", rekao je Ilić.

Nakon turnira u Brestu proglašeni su i najbolji pa je tako za najboljeg defanzivca proglašen Laslo Nađ (Vesprem), MVP je Joan Kanelas (Vardar), dok je najbolji strijelac prvenstva Blaž Janc (Celje) sa 120 pogodaka. U borbi za treće mjesto domaćin završne smotre Meškov Brest je bio bolji od Zagreba s 23:19.

Prvaci

sezona prvak

2011/12. Vardar

2012/13. Zagreb

2013/14. Vardar

2014/15. Vesprem

2015/16. Vesprem

2016/17. Vardar

Najbolji po pozicijama

pozicija ime i prezime klub

golman Mirko Alilović Vesprem

lijevo krilo Timur Dibirov Vardar

lijevi bek Vuko Borozan Vardar

centralni bek Joan Kanelas Vardar

desni bek Dainis Kristopans Meškov Brest

desno krilo Ivan Čupić Vardar

pivot Andreas Nilson Vesprem