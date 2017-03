Zapelo oko sjedišta RS FBiH?

Rukometni savez BiH još ne može izvršiti potrebnu preregistraciju kako bi djelovao po Zakonu o sportu, a glavni razlog je neozbiljnost partnera koji se još nisu usaglasili u vezi sa statutom RS Federacije BiH, tako da ovaj entitetski savez još nije formiran.

Početkom prošle sedmice ljudi koji vode pregovore o osnivanju federalnog saveza kojeg treba da čine RS Herceg Bosne i RS kantona su najavili da će statut biti gotov do kraja prošle sedmice, međutim predstavnici hrvatske i bošnjačke komponente se još nisu sastali.

"Bespotrebno se sve odužilo. Pokušavamo da dogovorimo termin i nadam se da će to biti ove sedmice. Mislim da se to može završiti za sat vremena. Treba da usaglasimo Prijedlog našeg i njihovog statuta, a razlike u njemu nisu velike, tako da ne vidim problem da se to riješi", kaže Enid Tahirović, član Izvršnog odbora BiH u ostavci.

Kako saznajemo, jedan od razloga odugovlačenja usvajanja statuta RS Federacije jeste taj što se ne može postići dogovor o budućem sjedištu federalnog saveza. Navodno čelnici iz RS HB insistiraju da on bude u Mostaru. Iz RS HB kažu da sve ide prema planu i da će dogovor biti postignut ove sedmice.

"Ovog tjedna ćemo se sastati da se dogovorimo", poručio je Slobodan Zadro, član IO RS BiH.

Prošlog mjeseca u Banjaluci je postignut dogovor da će krovni savez činiti RS Republike Srpske i RS Federacije BiH, te da će RS BiH ubuduće funkcionisati na principima pariteta, konsenzusa i rotacije. Iako je sve trebalo da bude gotovo krajem prošlog mjeseca, preregistracija RS BiH koju je naložila Poreska uprava Federacije krajem 2016. će sačekati još koji dan.