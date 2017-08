Žerom Fernandez: Boro Golić me naučio rukometu

Nije mi teže da budem trener nego igrač, mislim da je trenerski posao za mene evolucija. Počeo sam da igram sa pet godina i dobio šansu da budem profesionalac. Bio sam kapiten reprezentacije Francuske sedam godina i trenerski poziv je logičan korak.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Žerom Fernandez, proslavljeni francuski rukometaš, a danas trener francuskog prvoligaša Eksa.

Fernandez je ove godine odlučio da završi impozantnu igračku karijeru. Tokom 20 godina profesionalnog bavljenja rukometom Francuz je sa reprezentacijom "trikolora" osvojio sve što se moglo osvojiti. Četiri puta bio je prvak svijeta, tri puta Evrope, a osvojio je i dva zlata na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i Londonu 2012. Trenutno sa Eksom, u kojem je i proveo svoje posljednje igraček dane, učestvuje na turniru šampiona "Doboj 2017", gdje se pripremaju za izazove koje ih čekaju u prvenstvu i Kupu Francuske. Prezadovoljan je što njegov tim učestvuje na turniru za koji smatra da će njegovom timu donijeti nešto novo.

"Igrao sam na turniru šampiona u Doboju kao igrač, tako da sam znao pred dolazak da će ovo biti sjajno mjesto za moje igrače da otkriju originalni rukomet. Želio sam da im pokažem da prava atmosfera ovog sporta nije današnje igranje u velikim arenama, već jedan ovakav egzotični turnir. Grad je lijep, a uslovi za igranje su sjajni", kazao je Fernandez.

NN: Kako je došlo do odluke da igračku karijeru završite u Eksu?

FERNANDEZ: U francusku ligu sam se nakon devet godina igranja u inostranstvu vratio 2011. u redove Tuluza. Tamo sam proveo četiri godine, nisam bio zadovoljan njihovim projektom, a u međuvremenu je stigla ponuda Eksa. Razgovarao sam sa prijateljem iz reprezentacije Lukom Karabatićem koji je do tada igrao za njih i čuo najljepše stvari. Nakon par dana su me opet nazvali, pričali mi o njihovim planovima za budućnost i novoj hali gdje ćemo igrati pa sam odlučio da karijeru završim u ovom klubu. Imam visoke ambicije kao trener, želim da napravim veliki projekat sa klubom.

NN: Jeste li u kontaktu sa Andrejom Golićem sa kojim ste sedam godina igrali u reprezentaciji i njegovim ocem Borom koji Vas je trenirao?

FERNANDEZ: Andrej i ja se redovno čujemo, mnogo pričamo o rukometu. On je legenda, bio je tehnički jako potkovan i interesantan igrač, ima veliku strast prema igri i mnogo razgovaramo na razne teme. Sa Borom sam sarađivao kao mlad igrač u Bordou i mogu reći da me naučio da igram rukomet. Mnogo ga cijenim, prisustvovao je mojoj oproštajnoj utakmici u Eksu i tada sam mu rekao da sam zahvaljujući njemu imao veliku karijeru. Naučio me je mnogim stvarima koje koriste igračima u daljoj karijeri kako bi jednog dana igrali za velike evropske timove poput Monpelijea i Barselone. Prema porodici Golić imam veliko poštovanje.

NN: Kolike su ambicije u narednoj sezoni francuske lige?

FERNANDEZ: Ove sezone ću imati jako dobar tim sa mnogo mladih igrača, cilj je da budemo na jednom od prvih pet mjesta i obezbijedimo izlazak u evropska takmičenja. Pretprošle sezone smo bili dvanaesti, prošle osmi i mislim da polako, ali sigurno rastemo kao ekipa i klub.

NN: Reprezentativci BiH poput Muhameda Toromanovića, koji igra za Kretej, i Senjamina Burića iz Nanta uspješno igraju u Francuskoj. Kakvo je Vaše mišljenje o njima i bh. rukometu?

FERNANDEZ: Radi se o jako dobrim igračima koji moraju da igraju u najjačim ligama Evrope poput Francuske kako bi još više napredovali, rasli kao igrači i pokazali ljudima u rukometu šta su sve u stanju da postignu. BiH je dobra rukometna zemlja, ali nema jaku domaću ligu i zato igrači zbog većeg nivoa igre moraju da odu u veće lige.

NN: Vaše mišljenje o trijumfu Vardara u Ligi šampiona ove godine i mislite li da on može da smanji egzodus igrača iz liga sa prostora bivše Jugoslavije?

FERNANDEZ: Sa trenerima Vardara Raulom Gonzalesom i Davidom Davisom sam sarađivao tokom dvije godine igranja u Sijudad Realu i nadao sam se da će nešto veliko da osvare u Makedoniji. Ipak nisam vjerovao da će da postanu prvaci Evrope, što je nevjerovatan uspjeh, a nadam se da će još velikih stvari da ostvare u narednim godinama. Vlasnik i predsjednik Sergej Samsonenko je napustio klub, biće sada teško da Raul i David nastave stazom uspjeha, ali nisam zabrinut za njih. Što se tiče odlaska igrača sa ovih prostora, nadam se da će to da prestane, SEHA liga je odlično takmičenje koje je u prošloj sezoni dalo dva učesnika fajnal fora LŠ. Bolje je za igrače sa Balkana da ostanu u njoj nego da idu negdje gdje je recimo nestabilna finansijska situacija poput Španije. Bolje im je da ostanu i odatle izbore igranje u Njemačkoj i Francuskoj, koje su najjače.

Mnogo favorita na EP u Hrvatskoj

NN: Naredne godine se održava Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj, koga vidite kao favorita?

FERNANDEZ: Hrvatska je uvijek među favoritima, tu su Španija, Danska i Francuska, ali imamo i ekipe poput Švedske i Norveške koje su favoriti iz sjenke. Konkurencija je zaista jaka, svako takmičenje može da osvoji različita reprezentacija. Ja se nadam da će se na najviši stepenik pobjedničkog postolja popeti Francuska. Problem za nas predstavlja smjena generacija, od iskusnih igrača su tu ostali samo Nikola Karabatić, Mišel Gigu i Luk Abalo. Imamo odličnu generaciju mladih igrača poput Ludovika Fabregasa i drugih, ali treba im vremena da se razviju za najveće uspjehe. Moramo sagraditi nešto novo kako bismo ostali jedna od dominantnih ekipa u svjetskom rukometu.