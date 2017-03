Bh. plivač Nikola Bjelajac ispunio B normu za SP

Bh. plivač Nikola Bjelajac isplivao je B normu za Svjetsko prvenstvo pošto je u subotu na susretu reprezentacija Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH 50 metara slobodno isplivao za 23,12 sekundi. Čaba Silađi je isplivao najvredniji rezultat četvoromeča, a najuspješniji su bili Slovenci.

Osamnaestogodišnji plivač banjalučkog Olimpa je na 50 m slobodno oborio bh. rekord koji je držao njegov klupski kolega Adi Mešetović (23,22).

"Mnogo mi znači što sam isplivao normu za SP (juli u Budimpešti). To sam i očekivao i bilo je realno da je ostvarim. U trci na 50 m slobodno sam loše isplivao posljednjih pet metara, ali sam mnogo bolji bio u štafeti, gdje sam i ostvario pomenuti rezultat", rekao je Bjelajac.

On se pridružio Mešetoviću, Amini Kajtaz i Mihajlu Čeprkalu koji imaju B norme, a nastup u Budimpešti će biti njegovo prvo seniorsko SP.

"Slijede pripreme za SP. Vjerujem da ću još brže plivati jer ću biti opušteniji zato što imam normu, a nastupiću i na Banjaluka openu, koji će biti test za šampionat svijeta", dodao je Bjelajac.

Mihajlo Čeprkalo je na Gradskom olimpijskom bazenu oborio bh. rekorde do 18 godina i za seniore na 100 m delfin (54,89), Nejla Karić rekorde BiH za plivačice do 16 godina i seniorke na 800 m slobodno (9:06,64), dok je Lamija Medošević vlasnica seniorskog rekorda BiH na 100 m slobodno (57,17). Zita Seke je oborila rekord Srbije do 14 godina na 50 m slobodno (27,45), a oboreno je još 14 rekorda BiH i Srbije u štafetama. Kada je riječ o bh. rekordima, oborili su ih plivači na 4x100 m slobodno (seniorski i do 18 godina, 3:32,25) i 4x100 m mješovito (do 18 godina, 4:02,63), te plivačice na 4x100 m slobodno (seniorski, 3:56,12) i 4x100 m mješovito (do 16 godina 4:34,94 i seniorski 4:31,80). Odličan nastup imala je juniorska mješovita štafeta BiH Čeprkalo, Karićeva, Medoševićeva i Anđelo Šimić su slavili (3:40,08 minuta) ispred štafeta Srbije (3:44,60) i Slovenije (3:46,35).

Zvijezde četvoromeča bili su evropski prvak Velimir Stjepanović iz Srbije i njegov sunarodnik Silađi, koji je po FINA bodovima imao najvredniji rezultat. Za 27,42 sekunde (894 boda) je isplivao 50 m prsno.

"Zadovoljan sam nastupom. Ispunio sam A normu za SP na 50 m prsno, a prije nedelju dana na 100 m. Bilo je dosta oscilacija na početku sezone, rezultati to, srećom, ne pokazuju, ali znam na čemu treba da poradim", rekao je Silađi.

Ostali najvredniji rezultati po bodovima, plivačice: 18 godina i starije: Anja Klinar (Slovenija) 821 bod, 1617 godina: Anja Crevar (Srbija) 822, 1415 godina: Sara Račnik (Slovenija) 765, plivači: 1718 godina: Martin Mogić (Hrvatska) 766, 1516 godina: Marko Kovačić (BiH) 699.

Ukupni pobjednik četvoromeča je Slovenija (1.621 bod), koja je slavila ispred Hrvatske (1.311,50), Srbije (1.298) i BiH (691,50).

"Ovo je najjači četvoromeč do sada. Nastupili su učesnici prošlogodišnjih Olimpijskih igara Stjepanović, Silađi, Mario Todorović, kao i drugi vrhunski plivači. Što se tiče bh. tima, prezadovoljan sam, posebno nastupima plivača koji su oborili rekorde. Postigli su malo više nego što sam očekivao jer su prije dvije sedmice nastupili na Prvenstvu BiH i u fazi priprema su", rekao je Miodrag Čeko, član stručnog štaba reprezentacije BiH.