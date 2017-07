Nađa Higl otkrila da boluje od neizlječive bolesti

Nekada najbolja srpska plivačica Nađa Higl saopštila je na svom zvaničnom sajtu da boluje od teške i neizlječive bolesti.

Svjetska šampionka iz 2009. godine otkrila je da pati od bolesti debelog crijeva (ulcerozni solitis), što doktori dugo nisu mogli da otkriju.

Tek poslije reakcije na odjeljenju za gastroentreologiju na Zvezdari, ona je osjetila boljitak i sada se oporavlja.

"Krenuću od samog početka. Prvu trudnoću sam iznela savršeno i sve je prošlo idealno, ako zanemarimo dugometražni porođaj. Nisam imala neke tegobe u prvoj trudnoći i to je bio najveći razlog zašto sam odlučila da ubrzo proširimo našu divnu porodicu i da Dragan ima sa kim da odrasta", kaže Nađa.

Želja joj se brzo ispunila i ostala je u drugom stanju, sve je prolazilo u najboljem mogućem redu.

"Međutim, oko šestog meseca trudnoće, krvna slika, tačnije nivo gvožđa u krvi je bio u padu. Povezivali smo to sa malom razlikom između dve trudnoće, kao i hemoroidima koji su me još od prvog porođaja mučili", dodaje bivša svjetska šampionka.

Ona se tada našla u situaciji da su svi simptomi jednostavno bili zamaskirani zbog stanja u kom se nalazila.

"Tri puta nedeljno sam u bolnici primala gvožđe, međutim nije bilo pomaka. Došlo je do toga da će mi možda biti neophodna transfuzija, što me je užasno plašilo. Borbu sa gvožđem smo vodili do početka osmog meseca trudnoće, kada me je ujutru odjednom počeo da probada bol u stomaku. Sva sreća pa sam znala da nije u pitanju beba, jer sam imala iskustvo kako kontrakcije izgledaju", nastavlja priču Higlova.

Svi simptomi su ukazivali na pankreatit, što su kasnije potvrdile i analize.

"Verujte mi, nisam bila svesna u kojoj sam se opasnosti nalazila. Hitno su me prebacili na intenzivnu negu u Višegradskoj bolnici i pristupili svemu veoma ozbiljno. Zbog stanja u kom sam se nalazila, nisu mogli da primene agresivnu terapiju, ali su uspevali da umanje bolove i stabilišu situaciju", kaže ona.

Taman što su Nađu skinuli sa intezivne njege i prebacili na održavanje trudnoće, uslijedio je novi napad i dr Petronijević je, uz pomoć hirurga dr Dušana Jovanovića, nedjelju dana nakon carskog reza konstatovao da se pankreas vratio u normalu i konačno je mogla da ide kući. Ispostavilo se da tek tada muke počinju.

"Naime, tokom čitave trudnoće sam imala krvave stolice koje smo povezivali sa hemoroidima, međutim nije bilo tako. U toalet sam trčala 20-30 puta dnevno, i za nedelju dana sam izgubila 10 kilograma. Konstatovano je da sam zaradila klostridiju, međutim i nakon duge terapije, odlazak u toalet je postao svakodnevnica. Na nagovor kume, otišla sam na kolonoskopiju, gde su, čim su malo zašli u crevo, videli o čemu se radi jer je crevo bilo u katastrofalnom stanju", dodaje plivačica.

Dijagnostikovan je ulcerozni colitis, bolest debelog crijeva. U prvi mah je bila užasnuta što je to autoimuna bolest koja će je pratiti do kraja života.

"Počela sam sa terapijom, i nadala se poboljšanju, ali nakon nekog vremena sam opet pala jer nije bilo napretka. Tek kada sam hospitalizovana na odeljenju za gastroentrelogiju na Zvezdari, i kada su mi prof. Njegica Jojić i dr Marijana Protić uvele pravu terapiju, počela sam da osećam boljitak. Moja borba i dalje traje, još uvek nisam ušla u remisiju, ali imam dva najlepša motiva za borbu", kaže Nađa Higl.

Djeca su ta koja vuku Nađu dalje.

"Iako zbog bolesti nisam uspevala da se izborim sa dve male bebe, bila sam srećna što imam priliku da ozdravim i da ih gledam kako rastu. Zahvalna sam što je u pitanju bolest koja može da se kontroliše i sa kojom može da se normalno živi kad se uvede u stanje remisije. Ja sam na putu ka tome i nadam se da ću uz pomoć biološke terapije doći do rezultata", zaključuje hrabra srpska plivačica Nađa higl.