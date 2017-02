Olimpijski šampion uhapšen jer je "pukao", pa pušten (VIDEO)

Trostruki olimpijski šampion Grent Heket uhapšen je zbog nasilja u porodici, a poslije nekoliko časova i pušten iz pritvora u australijaskom gradu Gold-Kosta.

Njegovi roditelji pozvali su policiju jer u "naletu nekontrolisanog bijesa" nisu uspjeli da obuzdaju 36-godišnje bivšeg sportistu.

Heket je doveden u policijasku stanicu sa lisicama na rukama, a njegov otac je medijima izjavio da niko nije povrijeđen, kao i da njegov sin ima zdravstveni problem.

"On je velik i moćan kad nije srećan. Problem sa zdravljem manifestovao se ovog jutra. Imao je nervni slom, a kako nije želio da ide na terapiju odlučili smo da zovemo policiju", istakao je Heketov otac.

"Ovo nije Grent Heket. To je njegovo tijelo, ali nisu um i duša", rekao je njegov brat.

Heket je nešto kasnije pušten iz pritvora bez novčane naknade, a novinarima je izjavio da mu nedostaje porodica.

Heket je osvojio dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2000. u Sidneju i 2004. u Atini u disciplini 1.500 metara slobodnim stilom, kao i najsjajnije odličje 2000. godine pred svojom publikom u štafeti 4 x 200 metara.

Heket sa OI ima još tri srebrne i jednu bronzanu medalju, dok je na Svjetskim šampionatima pobjeđivao 17 puta.

(Sport klub)

