Šapić: Fondacija me potpuno promenila

Proslavljeni vaterpolista Aleksandar Šapić "rastao" je sa svakom novom medaljom, bilo ih je mnogo, osvajao je odličja na najvećim takmičenjima, ali život legende srpskog vaterpola promijenio je humanitarni rad.

Prije dvije i po godine je osnovao Humanitarnu fondaciju "Budi human - Aleksandar Šapić" kako bi djeci i odraslima bitku za zdravlje i život učino lakšom.

"To je najvrednija i najvažnija stvar koju radim u životu. Potpuno me promenila. Od kada sam se upoznao s problemima tih ljudi, te dece kojima je potrebna pomoć, više nisam isti čovek. Sada imamo 87 dece, 43 odraslih, šest udruženja i osam ustanova koje pomažemo, a više od dva miliona evra je prošlo kroz Fondaciju. Svaki dan se trudimo da nekome pomognemo", rekao je Šapić tokom boravka u Banjaluci.

Da se on trudi da pomogne pokazao je na mnogo načina, a jedan od njih je davanje medalja u humanitarne svrhe.

"Medalje je trebalo da budu pokazatelj da ne postoji ništa važnije od ljudskog života. Ja, osim porodice, ništa važnije nemam, ali kada sam upoznao ljude kojima je potrebna pomoć, shvatio sam da su problemi koje mi imamo beznačajni u odnosu na one s kojima se oni suočavaju. Srećan sam što će sve medalje za nekoliko meseci biti prodate, a blizu 200.000 evra će leći na račune dece. Nadam se da sam, ako ništa drugo, naveo druge da bar na sekund promisle i da se izvuku iz svojih problema i pomognu", istakao je Šapić.

On je i predsjednik opštine Novi Beograd. Kaže da se trudi da radi najbolje što zna i dodao:

"Tako sam naučio u sportu. Koliko ću izdržati ne znam, ali neću menjati neka pravila kojima me sport naučio, bez obzira na to što ona ne vladaju u svetu u kojem sam danas."

Više ga ne gledamo na Olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima, ali sport i vaterpolo su i dalje dio života Aleksandra Šapića. Trenira, ali i prati dešavanja.

"Bazena mi je u jednom momentu bilo preko glave, ali mi i nedostaje, nedostaju mi takmičenja, adrenalin... Ali, trudim se da ostanem koliko-toliko u treningu, jer je to potrebno zbog zdravlja. Organizam je naučen na velike napore i ako se naglo prestane s treninzima može doći do ozbiljnih problema. Uz to, sport je deo mog života, ostaće zauvek i nikada neću prestati da ga pratim. Sport je moja ljubav broj jedan i to se nikada neće promeniti bez obzira na to čime se budem bavio", istakao je Šapić.

Nekadašnjem svjetskom i evropskom šampionu neće promaći ni današnji oproštajni meč Živka Gocića i Slobodana Nikića od reprezentacije Srbije. "Delfini" će u Beogradu igrati protiv Tima svijeta.

"Živko i Slobodan odlaze iz reprezentacije, ali mi se čini kao da su juče došli. Želim im sreću, a onima koji ostaju da nastave s fantastičnim rezultatima. Bila je ovo velika godina za srpski vaterpolo, ali i prethodne su bile kao iz snova. Na pet velikih takmičenja smo osvojili četiri zlata i to se retko dešava u modernom sportu. Osećam zadovoljstvo, zato što je suština života da vas naslednici stignu i prevaziđu", istakao je nekadašnji golgeter Šapić.

"Možda jednog dana porastem"

Aleksandar Šapić je želio da se kandiduje za predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije, međutim, nije ispunjavo uslove.

"Želim svu sreću OKS, a možda jednom porastem pa budem mogao da se kandidujem", rekao je Šapić.