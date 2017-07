Selektor hrvatskih vaterpolista: Želimo se ugledati na Srbiju

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak iznei je niz pohvala za selekciju Srbije, istakavši da njegov tim želi da se ugleda na aktuelnog olimpijskog, svjetskog i evropskog prvaka, ali i da ima plan kako da ga skine sa trona.

"Mentalno su veoma jaki, na njih ne utiču ni sudije, bura, kiša, igraju svoju igru. To želim da stvorimo i mi. Srpski vaterpolisti su veoma jaki 'na nogama' i jako pokretljivi u odbrani. Pozicioni napad i igrač više im djeluju vrlo jednostavno, ali je efektno. To i jeste smisao sporta. Naša želja je da ih skinemo sa trona i to nije nemoguća misija, samo ćemo morati neke stvari u našoj igri da promijenimo", rekao je Tucak za Sportske novosti.

Tucak, čija selekcija je posljednji put protiv Srbije ubjedljivo izgubila 11:7 u finalu Olimpijskih igara, smatra da Hrvati moraju da promjene odnos u igri prema Dušanu Mandiću i Filipu Filipoviću.

"Kada izgubite od istog protivnika dva ili tri puta zaredom, ubjedljivo, onda je jasno da nešto mora da se mijenja. Dođe li do te utakmice, sigurno ćemo promijeniti nešto", zaključio je Tucak.

Svjetsko prvenstvo u Budimpešti počelo je danas, Srbija na startu igra protiv Južne Afrike od 17.30, dok se Hrvatska sastaje sa SAD od 18.30.