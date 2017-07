Svjetsko vaterpolo prvenstvo u Budimpešti: Srbija kreće u odbranu zlata

Vaterpolisti Srbije na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti loviće šestu zlatnu medalju, a prvi ispit na putu ka odbrani krune će imati danas protiv Južne Afrike u 17.30.

Bilo kao Jugoslavija, Srbija i Crna Gora ili samo Srbija "delfini" su najtrofejnija selekcija na svjetskim prvenstvima, a to žele da potvrde i u Budimpešti. Ukupno 11 osvojenih medalja na 16 odigranih prvenstava dovoljno govori da je četa Dejana Savića i sada veliki favorit. Dugačka je lista selekcija koje pretenduju na medalju ove godine, a tu su prije svega domaćin Mađarska, zatim Italija, Hrvatska, Crna Gora, SAD, Grčka... pa nas očekuje veoma uzbudljivo takmičenje.

Mnogo problema pratilo je vaterpoliste Srbije, ali u čuvenom bazenu "Alfred Hajoš" će imati priliku još jednom da pokažu svijetu zašto su najbolji na planeti. Osim Južne Afrike u Grupi C će odmjeriti snage sa Španijom i Grčkom.

"Početak je novog olimpijskog ciklusa. SP je uvek veliki izazov. U Budimpeštu stižemo kao favoriti. Dobro smo se pripremili. Krećemo polako u grupi da vidimo gde smo, šta smo, pa ćemo tokom turnira polako dizati formu, kako bismo, nadam se, najbolji bili u samoj završnici", rekao je Andrija Prlainović za medije u Srbiji i istakao da je veoma važno biti prvi u grupi jer tako će biti izboren direktan plasman u četvrfinale:

"Imali bismo lakši raspored do polufinala. Ali, uvek ponavljam da je jedno grupa, a drugo eliminaciona faza. Ne smemo nijednog trenutka da se opustimo. Kada si favorit, svi žele da ti skinu tu zlatnu medalju, koja je nama dugo oko vrata. Sportski je da se drugi nadaju, sportski je i da mi želimo da ostanemo na vrhu." Devet selekcija na do sada 16 završnih turnira osvajalo je medalje i kao što je rečeno Srbija je na prvom mjestu. Kao Jugoslavija su osvojene četiri medalje, kao Srbija i Crna Gora četiri i samostalno kao Srbija tri. Odmah iza njih je Mađarska sa 10 medalja i to najviše srebrenih, čak šest. Od zemalja bivše Jugoslavije na postolje su se penjali Hrvatska i Crna Gora. Hrvatska ima pet medalja i to po jedno zlato i srebro i tri bronze, dok Crna Gora ima jedno srebro osvojeno 2013. godine u Barseloni. Turnir u Budimpešti će pokazati da li neko može sa trona da sruši Srbiju koja je više nego dominantna posljednjih godina u svim takmičenima. "Delfini" nisu samo aktuelni svjetski prvaci, nego i olimpijski, evropski, osvajači Svjetske lige, Svjetskog kupa...

Juče su sa takmičenjima na Svjetskom prvenstvu počele žene, s finalni meč je 28. jula, dok će dan kasnije (29) za zlato da se bore vaterpolisti.

Danas na programu

Brazil - Kazahstan 9.30

Crna Gora - Kanada 10.50

Francuska - Italija 12.10

Španija - Grčka 13.30

Srbija - Južna Afrika 17.30

SAD - Hrvatska 18.50

Australija - Mađarska 20.10

Japan - Rusija 21.30