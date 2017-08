Tucak: Ne mogu ne voljeti nekog samo zato što je iz Srbije

Selektor hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak svakom svojom izjavom potvrđuje kako je jedan od onih ljudi kakve bismo poželjeli da ih je više.

Tucak je danas jedan od onih kojima su čovjek i život najvažniji od svega. U tom smislu zapravo prezire politiku.

"Ako ćemo iskreno, ne dotiče me se uopšte. Recimo da poštujem ljude koji se time bave, one kojima je to životni odabir, ali ja se tim poslom nikad ne bih mogao baviti. Mene politika ne interesuje, moje su simpatije u drugim područjima života. Desno, lijevo, centar, ko je lijevoistočno, a ko zapadnodesno, to mi je najmanje važno”, kaže Tucak za Jutarnji list.

On kaže da voli Hrvatsku iznad svega.

"To je moja domovina, obožavam je, to je vrh, ali ja ne mogu nekoga ne voljeti samo zato što je iz Srbije ili ne znam odakle. Bez obzira na to što se u prošlosti dogodilo, konkretno u slučaju srpskog izbornika Dejana Savića, ponosan sam što smo prijatelji. Smatram da je riječ o savršenom gospodinu, živi isti način života kao i ja, veliki smo prijatelji. Zašto se ne bismo slagali, ja volim njega koji voli svoju Srbiju isto onako kao što ja volim svoju Hrvatsku. U bliskoj prošlosti dogodilo se to što se dogodilo, znam da su u vrijeme rata mnogi doživjeli tragedije i izgubili drage ljude”, kaže Tucak.

On misli kako je došlo vrijeme da se počne živjeti normalno.

"Nacionalizam, što je to?! Ako to znači voljeti svoje, onda sam nacionalista, ali gledati bilo koga drugog drugačijim očima zato što je Srbin, Afrikanac... to je totalna glupost. Može se onda mrziti nekoga zato što je po horoskopu Jarac. Čovjek je čovjek, bez obzira na to odakle je. U Šibeniku žive mnogi koje ja ne volim i koji ne vole mene, pa mi to što su oni Hrvati ništa ne znači...", zaključio je Tucak.

